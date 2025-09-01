Централната банка на Ирландия спира да одобрява емитирането на израелски облигации

Централната банка на Ирландия (Bank of Ireland) вече няма да одобрява нови облигационни проспекти (официални документи, съпътстващи пускането на пазара на ценни книжа - бел. ред) на Държавата Израел, потвърди управителят на институцията Гейбриъл Махлуф в писмо до председателката на парламентарната Комисия по публични финанси Майред Фарел, предаде ДПА.

Новият проспект за емитиране на израелски дълг в Европейския съюз е бил одобрен от финансовия регулатор на Люксембург на 1 септември. До момента именно централната банка на Ирландия бе компетентният орган по силата на регламента за проспекти на ЕС и отговаряше за проверката и одобрението на документите, свързани с предлагането на израелски облигации в рамките на Общността.

"Считано от 2 септември 2025 г., няма да бъде възможно Държавата Израел да предлага облигации по силата на проспекта от 2024 г.“, заявява Махлуф в официалното си писмо.

Решението идва на фона на засилен обществен и политически натиск в Ирландия, включително призиви от протестиращи и опозиционни партии за прекратяване на одобрението на емисии, които според тях подпомагат военни действия в ивицата Газа. На сайтове, промотиращи облигациите, се посочва, че инвестициите в тях "подкрепят израелската икономика“ и "военните ѝ операции в Газа“.

Според противници на продажбата на тези ценни книжа Ирландия има правно и морално задължение по силата на Конвенцията за геноцида да не допуска действия, които могат да се тълкуват като финансова подкрепа за възможни военни престъпления, допълва ДПА.

"Отдавна е ясно, че ирландският народ не иска да има нищо общо с геноцида в Газа“, заяви депутатката Майред Фарел в коментар след новината. "Това е безспорно добра новина“, добави тя