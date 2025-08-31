Дефектоскопист със средно професионално образование търси АЕЦ "Козлодуй"

Подробно търсене

Кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
Враца,  
31.08.2025 13:26
 (БТА)
АЕЦ "Козлодуй" търси дефектоскопист в сектор "Автоматизиран безразрушителен контрол", се посочва на страницата на централата. Срокът за подаване на документи е до 4 септември. 

Основните изисквания са кандидатите да бъдат със средно професионално образование с квалификация монтьор или техник по специалности от професионални направления "Машиностроене, металообработване и металургия", "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника", "Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства". Като допълнително изискване е посочено, че кандидатите трябва да притежават минимум ниво I по ултразвуков метод на контрол съгласно БДС EN ISO 9712 или SNT-TC-1A и компютърна грамотност.

Мотивационно писмо, автобиография, препоръка от бивш работодател са част от документите, които трябва да подадат кандидатите за позицията.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители. 

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.

