"Лидл България" предлага широка гама от кариерни възможности в сектор, атрактивен и за завръщащи се от чужбина, съобщиха за БТА от веригата

Секторът на търговията на дребно и конкретно "Лидл България" предлагат широка гама от кариерни възможности, включително за специалисти от различни сфери, съобщиха за БТА от "Лидл" (Lidl).

"Секторът е атрактивен за българи от чужбина, които търсят сигурно работно място и работодател, който инвестира в техните знания и умения. След плюсовете за тях е това, че в "Лидл" ще намерят съчетание на високите международни стандарти и възможности за обмен с всички държави в групата, с работа в България и то в компания, която продължава своята експанзия в страната", посочиха още от пресцентъра на компанията.

"Сред позициите в централа, които биха представлявали интерес за българи от чужбина, можем да посочим търсенето на младши мениджъри в ресор "Стоково снабдяване" - това са хората, които осигуряват възможно най-доброто съотношение между качеството на продуктите в магазините на "Лидл" и тяхната цена, от което зависи и клиентската удовлетвореност. За тази позиция е важно кандидатите да знаят английски, а владеенето на немски е предимство. Във връзка с разширяването на дейността си търсим и проектов ръководител "Експанзия" - специалист, който ще осигури топ локации за бъдещите ни магазини", съобщиха още от веригата.

В компанията залагат много на младежките си програми, с които дават възможност на хора без опит да станат част от екипа й и да трупат знания и умения с подкрепата на опитни ментори. "Ежегодна е стажантската ни програма в централния офис, в която студенти от чужбина и България работят по собствен проект в избрано от тях направление, преминават обучения като управление на проекти, изграждане на личен бранд, предприемачество и др., участват в събития с кауза и стават част от общност с ценности. Практикантската ни програма е за ученици над 16 г., които могат да работят в магазин или склад, за да добият ценни умения за работа в екип, управление на времето и др.", съобщиха от "Лидл".

От там допълниха, че освен с младежките си програми, инвестират в знания и умения, с които да се надгради образованието, и през собствени проекти като видеокаста "Уменията на 21 век" и Career up, иновативен формат за кариерно ориентиране за младежи, в който са включени различни обучителни активности.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.