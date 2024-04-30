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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 30.04.2024

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 30.04.2024
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 30.04.2024
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
30.04.2024 19:00
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.19091

0.839694

Бразилски реал

BRL

10

3.56072

2.80842

Канадски долар

CAD

1

1.33304

0.750165

Швейцарски франк

CHF

1

1.9984

0.5004

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.52011

3.96808

Чешка крона

CZK

100

7.77975

12.8539

Датска крона

DKK

10

2.62235

3.81337

Британска лира

GBP

1

2.28811

0.437042

Хонконгски долар

HKD

10

2.33345

4.2855

Унгарски форинт

HUF

1000

5.00622

199.752

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.12261

8907.81

Израелски шекел

ILS

10

4.86864

2.05396

Индийска рупия

INR

100

2.18735

45.7174

Исландска крона

ISK

100

1.30128

76.8474

Японска йена

JPY

100

1.16232

86.0348

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.3218

756.544

Мексиканско песо

MXN

10

1.07525

9.30016

Малайзийски рингит

MYR

10

3.82521

2.61424

Норвежка крона

NOK

10

1.65538

6.04091

Новозеландски долар

NZD

1

1.08446

0.922118

Филипинско песо

PHP

100

3.16324

31.6132

Полска злота

PLN

10

4.52969

2.20766

Румънска лея

RON

10

3.93061

2.54413

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.66411

6.00922

Сингапурски долар

SGD

1

1.34025

0.746129

Тайландски бат

THB

100

4.92256

20.3146

Турска лира

TRY

100

5.63567

17.7441

Щатски долар

USD

1

1.82481

0.548002

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.74592

10.2607

Злато (в трой унции)

XAU

1

4212.96

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/ИЦ/

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