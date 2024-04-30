Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 30.04.2024

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 30.04.2024
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.19091
|
0.839694
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.56072
|
2.80842
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.33304
|
0.750165
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
1.9984
|
0.5004
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.52011
|
3.96808
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.77975
|
12.8539
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62235
|
3.81337
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.28811
|
0.437042
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.33345
|
4.2855
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.00622
|
199.752
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.12261
|
8907.81
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.86864
|
2.05396
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.18735
|
45.7174
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.30128
|
76.8474
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.16232
|
86.0348
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.3218
|
756.544
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.07525
|
9.30016
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.82521
|
2.61424
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.65538
|
6.04091
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.08446
|
0.922118
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.16324
|
31.6132
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.52969
|
2.20766
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.93061
|
2.54413
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.66411
|
6.00922
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.34025
|
0.746129
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
4.92256
|
20.3146
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
5.63567
|
17.7441
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.82481
|
0.548002
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.74592
|
10.2607
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
4212.96
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ИЦ/
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