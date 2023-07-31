Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 31.07.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 31.07.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.18997
|
0.840357
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.75897
|
2.6603
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.34274
|
0.744746
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.0333
|
0.491811
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.48177
|
4.02938
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.18339
|
12.2199
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62425
|
3.81061
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.28045
|
0.43851
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.27512
|
4.39537
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.05474
|
197.834
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.17661
|
8498.99
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.80383
|
2.08167
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.15711
|
46.3583
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.35539
|
73.7795
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.2479
|
80.1346
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.39156
|
718.618
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.06244
|
9.4123
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.93503
|
2.54128
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.74932
|
5.71651
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.10045
|
0.908719
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.2316
|
30.9444
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.43801
|
2.25326
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.96326
|
2.52318
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.68759
|
5.92561
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.33413
|
0.749552
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.18348
|
19.2921
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
6.58249
|
15.1918
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.77432
|
0.563596
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
10
|
1.00037
|
9.9963
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3491.18
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЕС/
news.modal.header
news.modal.text