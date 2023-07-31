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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 31.07.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 31.07.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 31.07.2023
Снимка: БТА, архив
София ,  
31.07.2023 19:24
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.18997

0.840357

Бразилски реал

BRL

10

3.75897

2.6603

Канадски долар

CAD

1

1.34274

0.744746

Швейцарски франк

CHF

1

2.0333

0.491811

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.48177

4.02938

Чешка крона

CZK

100

8.18339

12.2199

Датска крона

DKK

10

2.62425

3.81061

Британска лира

GBP

1

2.28045

0.43851

Хонконгски долар

HKD

10

2.27512

4.39537

Унгарски форинт

HUF

1000

5.05474

197.834

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.17661

8498.99

Израелски шекел

ILS

10

4.80383

2.08167

Индийска рупия

INR

100

2.15711

46.3583

Исландска крона

ISK

100

1.35539

73.7795

Японска йена

JPY

100

1.2479

80.1346

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.39156

718.618

Мексиканско песо

MXN

10

1.06244

9.4123

Малайзийски рингит

MYR

10

3.93503

2.54128

Норвежка крона

NOK

10

1.74932

5.71651

Новозеландски долар

NZD

1

1.10045

0.908719

Филипинско песо

PHP

100

3.2316

30.9444

Полска злота

PLN

10

4.43801

2.25326

Румънска лея

RON

10

3.96326

2.52318

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.68759

5.92561

Сингапурски долар

SGD

1

1.33413

0.749552

Тайландски бат

THB

100

5.18348

19.2921

Турска лира

TRY

100

6.58249

15.1918

Щатски долар

USD

1

1.77432

0.563596

Южноафрикански ранд

ZAR

10

1.00037

9.9963

Злато (в трой унции)

XAU

1

3491.18

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/ЕС/

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