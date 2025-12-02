Подробно търсене

ФАО обявява 2026 г. за Международна година на пасищата и скотовъдците

Ивона Величкова
Снимка: Мехмед Азиз/БТА, архив
Рим,  
02.12.2025 17:48
 (БТА)

Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО) днес даде старт на Международната година на пасищата и скотовъдците (IYRP 2026) – световна кампания, насочена към повишаване на осведомеността и засилване на жизненоважния принос на пасищата и скотовъдците за устойчивите агрохранителни системи, опазването на биоразнообразието и устойчивостта на климатичните промени, пише ФАО на официалната си страница.

Пасищата покриват около половината от земната повърхност в екосистеми като пасища, савани и храсталаци, пустини, влажни зони или планински райони. Степите на Централна Азия, африканската савана, Алпите и Пиренеите в Европа, Андите в Южна Америка и Великите равнини на САЩ са примери за такива ландшафти. Те съхраняват уникална фауна и флора и предоставят основни услуги, включително съхранение на въглерод и регулиране на водите.

Животновъдите са ключови пазители на тези ландшафти. Те гледат около 1 милиард животни по целия свят – от овце и кози до говеда, камили, якове, коне, северни елени и биволи, допринасяйки за продоволствената сигурност, като същевременно опазват екосистемите, културното наследство, местните и коренните знания.

Но тези екосистеми са подложени на нарастващ натиск от суши, наводнения и други климатични въздействия, деградация на земята, болести по животните и конкуриращи се видове земеползване, което ограничава мобилността на скотовъдците и заплашва начина им на живот. Например, макар че пасищата представляват около 30 процента от световните запаси от органичен въглерод в почвата, приблизително половината от тях се смятат за деградирали.

В речта си на събитието по случай откриването, генералният директор на ФАО Ку Донгю подчерта, че Международната година е момент за колективни действия. „Трябва да се вслушваме и да дадем възможност на жените, младежите и скотовъдните организации да участват в решенията, които оформят техните земи и препитание. Твърде често гласовете им остават нечути или игнорирани, а приносът им е подценяван. Трябва да опазим пасищата чрез отговорно управление, възстановяване и инвестиции и да подкрепяме хората, които ги стопанисват“, каза генералният директор.

Той добави, че през цялата година ФАО ще работи в тясно сътрудничество с правителствата и всички партньори, за да постигне напредък в работата по отношение на пасищата и животновъдството, в рамките на общата цел на четирите „по-добри“: по-добро производство, по-добро хранене, по-добра околна среда и по-добър живот – без да се изоставя никой.

Ключовите приоритети за Международната година включват мобилизиране на политически, технически и финансови ангажименти за: сигурен достъп и права за управление за скотовъдните общности; разширяване на устойчивото управление на пасищата; укрепване на веригите за създаване на стойност; възстановяване на деградиралите екосистеми.

