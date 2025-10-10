Според българската конституция личният живот е неприкосновен и държавата трябва да дава условия това да се спазва, каза премиерът Желязков

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Хасково Николай Грудев, Петра Куртева
Кристоф Хансен и Росен Желязков (вдясно на снимката) Снимки: кореспондент на БТА в Хасково Красимира Славова
Хасково,  
10.10.2025 11:02
 (БТА)

Според българската конституция личният живот е неприкосновен и държавата трябва да дава условия това да се спазва, каза премиерът Росен Желязков по повод предложените от "Има такъв народ" (ИТН) за промени в Наказателния кодекс, с които да се криминализира разпространението на информация за личния живот на човек без неговото съгласие.

По какъв начин конституционните текстове и гаранции за правата на гражданите се интерпретират в законодателството е въпрос на автономия на Народното събрание, допълни министър-председателят. Желязков и европейският комисар по въпросите на земеделието и храните Кристоф Хансен участват в откриването реконструирания Магистрален канал М-1, част от напоителна система „Тракиец“ в Хасково.

Мястото на дебата по тази тема е в Народното събрание. Когато прочетох текстовете, не останах с усещането, че става въпрос за свобода на словото, а за разкриване на данни от личния живот, каза още премиерът.

/РИ/

