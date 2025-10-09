Пакет от десни мерки за овладяване на бюджетния дефицит представиха от „Да, България!“

"Представяме пакет от десни мерки, защото правителството харчи като луд с картечница и близо 500 милиона лева са новите заеми, които тези хора взимат всяка седмица", заяви Мартин Димитров от „Да, България!“ пред журналисти в парламента. Това е негативен рекорд, който води България до проблеми и криза, добави той.

Пакетът от мерки е разделен в три групи, каза съпредседателят на „Да, България!“ Божидар Божанов. Първата е за ограничаване на неефективните разходи, обясни той. Това включва държавните служители да плащат осигуровки, да има централизирани конкурси за служителите, поетапно освобождаване на пенсионери в МВР и ограничаване на бонусите в регулаторите и Висшия съдебен съвет, публичните предприятия и администрацията, уточни народният представител. Част от мерките са премахване на почивните бази в администрацията на МВР и ограничаване на неефективността във фонда за пътна безопасност, разясни Божанов. От "Да, България!" предлагат още таргетирани помощи и плащания на база на подоходни критерии.

Втората група от мерки е за ограничаване на корупционните разходи, заяви народният представител. В рамките на бюджетната процедура ще предложим общинските проекти да бъдат приоритизирани на база на това кой първи е подаден, както и да се дигитализира процесът, посочи той. Ще предложим търговете за частните болници, уведомления за хоспитализация и ограничаване на фалшивите ТЕЛК-ове, както и прозрачност на Агенцията за безопасност на храните, добави Божанов.

По думите му друга мярка е фиксиран таван на кредитите на Българската банка за развитие и изискване за прозрачност при капитализацията на публичните предприятия. От "Да, България!" настояват още за мерки в закона за обществените поръчки и подобряване на бизнес средата. Колкото и да ограничим разходите, трябва икономиката да генерира стойност, каза Божанов и допълни, че затова предлагат облекчения за бизнеса. Предлагаме още платения годишен отпуск, натрупан по време на майчинство, да бъде използван почасово от съответния родител, добави депутатът.

Част от мерките вече са в деловодството на парламента, а другите ще внесем следващите седмици, посочи Божанов.

Правителството изглежда, че няма програма за ограничаване на разходите и стимулиране на икономиката, добави той.

Част от мерките сме предлагали и при предната бюджетна процедура, уточни Божанов, като допълни, че и тогава е станало известно, че нещата няма да отидат на добре, ако държавата продължи да харчи безконтролно.

Мартин Димитров посочи, че седемте милиарда лева заем, които кабинетът иска да харчи през държавни компании като Банката за развитие, трябва да бъдат спрени. Намираме се в критичен момент и ако сега се вземат мерки, това може да бъде преодоляно и овладяно, настоя Димитров. Може да се предотврати гръцкият или румънският сценарий – вдигане на данъци, инфлация, поскъпване на цените и поскъпване на стандарта на живот, добави Димитров.

От "Да, България" коментираха и законопроект за промени в Наказателния кодекс, внесен от „Има такъв народ“, който криминализира разпространяването на носители, съдържащи информация за личния живот на човек без негово съгласие.

Законопроектът отваря вратата за цензура и репресии, и злоупотреби срещу всяко физическо лице, каза Божидар Божанов. Няма да го подкрепим – той е лошо написан, дори и да има добри намерения, добави той. Специални разузнавателни средства се разрешават според законопроекта, което също е доста скандално, отбеляза депутатът. Божанов посочи, че в момента разгласяване на обстоятелства за лица може да се преследва по частен ред.