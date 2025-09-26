Община Кайнарджа ще сключи договор за кредит с Фонд ФЛАГ за реализацията на проект за изграждане на Център за достъп до услуги по мярка за подкрепа „Насърчаване на равнопоставеността – Здраве и приобщаващо образование за всички (ЗОВ II)“ на Швейцарско-българската програма за сътрудничество „Втори принос“. Това реши на днешното си редовно заседание Общинският съвет.

Според докладната записка към точката, максималният размер на заема е 750 000 лева. Срокът на погасяване е до 60 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, без такса за предсрочно погасяване.

Проектът предвижда община Кайнарджа, в сътрудничество с ромската общност, да предоставя комплекс от здравни, образователни, социални, административни услуги в подкрепа на деца и младежи, и техните семейства от уязвими групи, които да позволят доброто им социално включване в обществения живот. Заложени са дейности, свързани с извършване на строително монтажни работи, доставка на оборудване и обзавеждане с оглед създаване на качествена среда за предоставяне на услуги. Предвижда се закупуването на лек автомобил за предоставяне на мобилни услуги в населените места. Ще бъдат наемани медицински и педагогически специалисти в зависимост от нуждите на населението. Планира се провеждане на информационни кампании, обучения, осигуряване на безплатни лабораторни изследвания за населението, закупуване на медицински материали, образователни материали, храна, дрехи на нуждаещи се и др.

С друго свое решение общинските съветници дадоха съгласието си община Кайнарджа да участва като партньор на Регионално управление на образованието - Силистра по проект „Достъп до образование за всяко дете“.

Основната цел на проекта е постигането на максимален обхват на децата и учениците в предучилищното и в училищното образование и намаляване дела на отпадналите и преждевременно напусналите образование. Той започва от 1 януари 2026 година, като продължителността му е 18 месеца. Участието на общината не изисква финансова ангажираност. Дейностите, които администрацията трябва да осъществи са участие в обучения, междуинституционални срещи, срещи с родители, информационна кампания и други.

С други свои решения съветниците приеха отдаването под наем общински земеделски имоти и продажбата на общински имоти в селата Добруджанка и Чолаково.