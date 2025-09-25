Общинският съвет в Елхово ще разгледа отчета за бюджета за 2024 г. и актуализация на тазгодишната финансова рамка

Общинският съвет в Елхово се събира на редовно заседание днес, на което ще бъдат обсъдени отчетът за изпълнението на бюджета за 2024 г. и актуализацията на тазгодишната финансова рамка. Съветниците ще разгледат общо 23 точки, според предварителния дневен ред, публикуван на сайта на местната администрация.

В дневния ред е включено и предложение за приемане на план за защита от горски пожари, както и приложение към него със стандартната оперативна процедура за използване на системата BG-Alert за разпространение на съобщения за предупреждение на населението.

Съветниците ще разгледат също утвърждаване на две маломерни паралелки с по 16 ученици в шести клас в Основно училище (ОУ) „Св. св. Кирил и Методий“ в Елхово, както и предложение за възстановяване и частично редуциране на задължения на сдружението с нестопанска цел „МИГ – Елхово – Болярово“ към Общината.

Сред точките са и няколко свързани с общинска собственост – отдаване под наем на части от имот на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, промяна на характера на имоти от публична в частна общинска собственост, продажба на имот в село Жребино, както и определяне на пазарни цени за сделки с общински недвижими имоти.

Общински съвет – Елхово ще обсъди и инвестиционни предложения за изграждане на фотоволтаични електроцентрали със съоръжения за съхранение на електроенергия в землищата на селата Бояново и Стройно. В дневния ред фигурират и няколко доклада за одобряване на подробни устройствени планове и изменения на Общия устройствен план на общината.

Предстои още избор на временна комисия за промени в Наредба № 7 за местните такси и цени на услуги, както и разглеждане на предложения за отпускане на еднократни социални помощи.