Подробно търсене

Предложение за създаване на фонд „Култура“ към Община Раднево ще разгледа местният Общински съвет

Кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов
Предложение за създаване на фонд „Култура“ към Община Раднево ще разгледа местният Общински съвет
Предложение за създаване на фонд „Култура“ към Община Раднево ще разгледа местният Общински съвет
БТА, архив Снимка: Кореспондент на БТА в Стара загора Емил Димов
Раденво,  
25.09.2025 07:14
 (БТА)

Предложение от кмета на Раденво Георги Петров за създаване на фонд „Култура“ към местната Община, както и приемане на правилник за работата му са сред сред внесените предложения в дневния ред на редовното заседание на Общинския съвет в града.

Точките, по които ще заседават общинските съветници, са общо девет.

Сред тях са още корекция на бюджета и списъка на капиталовите разходи за настоящата година, както и приемане на проекта за бюджет за 2026 г. и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2027-2028 г.

 

/МК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:28 на 25.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация