Предложение за създаване на фонд „Култура“ към Община Раднево ще разгледа местният Общински съвет

Предложение от кмета на Раденво Георги Петров за създаване на фонд „Култура“ към местната Община, както и приемане на правилник за работата му са сред сред внесените предложения в дневния ред на редовното заседание на Общинския съвет в града.

Точките, по които ще заседават общинските съветници, са общо девет.

Сред тях са още корекция на бюджета и списъка на капиталовите разходи за настоящата година, както и приемане на проекта за бюджет за 2026 г. и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2027-2028 г.