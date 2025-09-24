Ако искаме нормална държава с работещ парламент, всички партии трябва да осигурят кворума, каза Габриел Вълков от „БСП – Обединена левица“

Ако искаме да имаме нормална държава, в която парламентът да работи, всички партии трябва да влязат да осигурят кворума, да защитават своите тези, заради които са изпратени тук. Това смята Габриел Вълков от парламентарната група на „БСП – Обединена левица“, който коментира пред журналисти в Народното събрание провалилото се днес пленарно заседание.

Това трябва да спре и парламентът да се върне към нормален диалог, към дискусия, за което всички получаваме заплати, коментира още депутатът. Вместо да решаваме реални проблеми на младите хора и на българските граждани в България, се занимаваме с теми, които не са в дневния ред на обществото, добави той. По думите на Вълков при последната регистрация в пленарната зала е имало 110 народни представители.

След безсмисления вот на недоверие, след автошоуто, което спретнаха пред парламента, днес виждаме поредния деструктивен ход на опозицията, каза Атанас Атанасов (БСП – Обединена левица), който посочи, че парламентът е отхвърлил в дневния ред да влезе предложение на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) относно Русия.

Вече има редовно, стабилно правителство и е време за работа, моля да се държат отговорно, да присъстват на работа и да работят, каза той.