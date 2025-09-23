Ваканционно селище „Албена“ ще бъде домакин на първия национален конгрес на Българското сдружение за проучване на затлъстяването

Ваканционно селище „Албена“ ще бъде домакин на първия национален конгрес за проучване на затлъстяването, който ще се състои с международно участие, от 26-и до 28 септември, съобщиха от ръководството на селището. Конгресът е с подкрепата на Европейската асоциация за изследване на затлъстяването (EASO)

Събитието съвпада с 30-ата годишнина от основаването на Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания – организация, която популяризира разбирането за затлъстяването като хронично заболяване и насърчава превенцията му в страната.

Сред участниците във форума са: проф. д-р Теодора Ханджиева-Дърленска, доц. д-р Светослав Ханджиев, доц. д-р Явор Асъов, д-р Десимира Миронова и икономистът Аркади Шарков. В рамките на конгреса ще бъдат обсъдени новостите в превенцията и лечението на затлъстяването в България и Европа, както и икономическата тежест на заболяването – според последни данни, цитирани в съобщението, разходите, свързани със затлъстяването, надхвърлят 2,5% от брутния вътрешен продукт на България.

Паралелно с научния форум, в „Албена“ ще бъде представена 12-дневна програма „Метаболитно здраве“, създадена от проф. Искрен Коцев и насочена към хора с пълен или непълен метаболитен синдром. Тя включва пълна медицинска диагностика – антропометрия, лабораторни тестове, ехография, ЕКГ, както и персонализиран терапевтичен план.