Подробно търсене

Заместник министър-председателят Атанас Зафиров заминава на официално посещение в Армения

Валерия Димитрова
Заместник министър-председателят Атанас Зафиров заминава на официално посещение в Армения
Заместник министър-председателят Атанас Зафиров заминава на официално посещение в Армения
БТА, архив, на снимката: заместник министър-председателят Атанас Зафиров.Снимка: Минко Чернев/БТА (КН)
20.09.2025 11:28
 (БТА)

Заместник министър-председателят Атанас Зафиров заминава на официално посещение в Армения, съобщиха от правителствената пресслужба.

Посещението е по покана на вицепремиера на Армения Тигран Хачатрян в периода от 20-23 септември 2025 г.

В Армения вицепремиерът Зафиров и водената от него делегация ще се включат в тържествата по повод Деня на независимостта на Армения, който съвпада като дата с обявяването на независимостта в България - 22 септември.  

По време на посещението, Атанас Зафиров ще се срещне с министър-председателя на Армения Никол Пашинян, с вицепремиера Тигар Хачатрян, с министъра на високите технологии и промишлеността Мхитар Айрапетян, както и с председателя на групата за приятелство Армения-България в Народното събрание Бабкен Тунян. 

В програмата са предвидени обиколки на Технологичния център TUMO и Инженерния град. 

Вицепремиерът Атанас Зафиров е пет мандата председател на групата за приятелство с Армения в пет различни парламента, както и носител на Медал на благодарността, връчен му лично от президента на Армения.

България и Армения ще надграждат добрите си политически отношения с по-интензивно икономическо сътрудничество в областта на иновациите, технологиите и изкуствения интелект. Това обсъдиха участниците в провелата се през юли в София Тех Парк IX-та сесия на Българо-арменската междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество.

/ВД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:29 на 20.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация