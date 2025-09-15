Не съм подавал молба за излизане от ГЕРБ, нито за членство в друга партия, каза областният управител на Разград Владимир Димитров

Не съм напускал, не съм си подавал молба за излизане от ГЕРБ, нито за членство в друга партия. Това каза областният управител на Разград Владимир Димитров пред журналисти. Отговорът му бе във връзка с изявление на областния координатор на ГЕРБ - Разград Михаил Тодоров, че Димитров е с прекратено членство в ГЕРБ от Изпълнителната комисия на партията.

„Доколкото знам, съм член на ГЕРБ, никой не ме е уведомявал, че не съм. Вчера чух от изявленията, че съм изключен, нямам официално нищо“, заяви областният управител. По думите му ръководството имат право да вземат такива решения и, ако са го направили им пожела успех и пътен вятър. Димитров подчерта, че таи само добри чувства към колегите си от партията, особено към господин Борисов. „Не виждам някаква драма и сензация“, посочи Владимир Димитров.

Той припомни, че е областен управител малко повече от две години. „Бях назначен по време на така наречената сглобка. После станах областен управител в служебното правителство, а сега съм областен управител в правителството на Росен Желязков. И винаги си изпълнявам задълженията, винаги съм близо до хората, сред хората и работя за подобряването стандарта на живот за Разградска област“, посочи Димитров. Той подчерта, че още от първия ден с екипа си се борят с безводието. „Присъединихме нови кладенци, а сега сме на път да издействаме и воден цикъл, защото Разградска област е една от четирите области, които е без такъв. Ще търся съдействие от всички политически сили и всички политически лидери“, заяви още Димитров. Той подчерта, че като представител на държавен орган няма да каже никога лошо за нито една партия и за нито един лидер. „Моите врати винаги са отворени за всички“, добави областният управител.

На въпрос във функцията си на какъв е присъствал на сбирка на общинската организация на „ДПС – Ново начало" в Разград Владимир Димитров отговори, че е бил поканен на събитието в качеството си на областен управител. „Не отказвам никъде да ходя, както в читалища, сборове, няма значение коя партия го е организирала. Като областен управител не деля хората на етноси, на политическа принадлежност или на фенове на даден отбор. Където ме канят, ходя с удоволствие“, обясни Димитров. По думите му не е знаел, че това е политическо събитие. „Като ме покани даден кмет от друга партия, значи ли, че вече имам различна принадлежност? Не. А ако чакате да кажа нещо лошо за ГЕРБ или за господин Борисов, няма начин“, заяви той.