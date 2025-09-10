Седем новооткрити случая на туберкулоза има в област Шумен от началото на годината, съобщиха от РЗИ - Шумен

Седем новооткрити случая на туберкулоза има в област Шумен от началото на 2025 г. досега, съобщиха от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) - Шумен. Установени са четирима мъже и три жени със заболяването. Регистрираните са на възраст от 14 г. до 57 г. в общините Шумен, Венец, Каспичан и Никола Козлево.

Инспектори от отдел „Противоепидемичен контрол“ в РЗИ – Шумен извършват епидемиологично проучване на всеки случай на туберкулоза и определят контактните пациенти, както и съдействат за обхващането им с необходимите прегледи и изследвания, добавиха от здравната инспекция в Шумен.

Екипи на РЗИ провеждат на територията на област Шумен и информационна кампания относно заболяването туберкулоза. Целта е да се повиши обществената информираност, както и да се популяризира инициативата „Седмица на отворените врати“ в периода 15 – 19 септември 2025 г.

По инициатива на РЗИ – Шумен и със съдействието на здравният медиатор в община Никола Козлево се провежда информационна кампания в населените места на общината. На 3 септември 2025 г. експерт от РЗИ – Шумен проведе среща с дискусия с жители на с. Пет могили. Предоставени бяха здравно-информационни материали за туберкулозата, за начините на заразяване, рисковите фактори и превенцията. От 9 септември 2025 г. експерти от РЗИ – Шумен провеждат информационни срещи и дискусии за заболяването туберкулоза в пенсионерски клубове и центрове за социални услуги в гр. Шумен, допълниха от здравната инспекция в Шумен.

По традиция, всяка година в страната четирикратно се провежда кампанията „Седмица на отворени врати“ за туберкулоза. Инициативата, в рамките на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България. По време на кампаниите през март и юни са се прегледали 19 души на възраст от 19 г. до 79 г., поясниха от здравната инспекция.

Както БТА съобщи, безплатни медицински прегледи за туберкулоза ще се правят в Трето вътрешно отделение на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) - Шумен от 15 до 19 септември в Нови пазар, на ул. Христо Ботев” №22.