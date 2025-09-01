Магистратите от Районен съд - Пловдив не дадоха ход на разпоредителното заседание по делото срещу Петър Чернев и Стела Димитрова - пастрок и майка на шестгодишния Адриан. Те са обвинени в това, че са малтретирали физически и вербално момчето.

Причината заседанието да бъде отложено за 12 септември беше, че бащата не е посочил дали иска или не детето да присъства в качеството му на пострадал. “Законният представител на Алексиев е посочил причини за невъзможността пострадалото лице да се яви на заседание - здравословното му състояние и започване на учебната година. Пострадалият има уважителна причина за неявяването си”, каза съдът в мотивите си да отложи заседанието.

Делото срещу двамата обвиняеми ще започне отначало след като беше върнато от Окръжен съд - Пловдив за ново разглеждане поради допуснати съществени процесуални нарушения в анализа на събраните доказателства.