Кореспондент на БТА в Пловдив Пресиана Вълканова
Магистратите от Районен съд - Пловдив не дадоха ход на разпоредителното заседание по делото срещу Петър Чернев и Стела Димитрова
Снимка, БТА, Архив На снимката: Петър Чернев
Пловдив,  
01.09.2025 15:11
 (БТА)

Магистратите от Районен съд - Пловдив не дадоха ход на разпоредителното заседание по делото срещу Петър Чернев и Стела Димитрова - пастрок и майка  на шестгодишния Адриан. Те са обвинени в това, че са малтретирали физически и вербално момчето. 

Причината заседанието да бъде отложено за 12 септември беше, че бащата не е посочил дали иска или не детето да присъства в качеството му на пострадал. “Законният представител на Алексиев е посочил причини за невъзможността пострадалото лице да се яви на заседание - здравословното му състояние и започване на учебната година. Пострадалият има уважителна причина за неявяването си”, каза съдът в мотивите си да отложи заседанието. 

Делото срещу двамата обвиняеми ще започне отначало след като беше върнато от Окръжен съд - Пловдив за ново разглеждане поради допуснати съществени процесуални нарушения в анализа на събраните доказателства. 

