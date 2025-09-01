Информация за броя на ползвателите в жилищните имоти събира Община Търговище във връзка с новия модел за изчисляване на такса битови отпадъци. Собствениците следва да подадат изискуемите им декларации в срок до 31 октомври. Декларации се подават и за нежилищните имоти, съобщават от пресцентъра на общинската администрация.

Кампанията цели да събере данни, които ще послужат за изчисляване на новите основи на таксата, посочват от администрацията. За целта собствениците на недвижими жилищни и нежилищни имоти трябва да подадат декларация за броя на ползвателите във всеки имот. За жилищните имоти се декларира броят на живеещите, а на за нежилищните - брой места на открито, брой места на закрито, квадратен метър заета площ, брой персонал, брой работни места, квадратен метър застроена площ и други.

Декларациите могат да бъдат подадени в Центъра за административно обслужване на Община Търговище или на e-mail: obshtina@targovishte.bg. Изпратените по електронна поща декларации задължително трябва да бъдат подписани саморъчно или с електронен подпис.

От ръководството на Общината припомнят, че съгласно промените в законодателството, от 1 януари 2026 г. отпада досегашният принцип за изчисляване на таксата за битови отпадъци на база данъчната оценка на имотите. Законодателят е определил три варианта на нови основи за определяне на таксата: брой ползватели; количество битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за събиране на битови отпадъци и честотата на тяхното транспортиране; според индивидуално определено количество битови отпадъци, включително чрез торби с определена вместимост и товароносимост. Общините могат да приложат един от вариантите или пък смесен модел за изчисление за различните райони и населени места.

В малките населени места на общината образец на декларациите може да бъде получен и попълнен в кметствата.

Предвижда се при неподаване на декларация, за целите на облагане да бъдат използвани данни, налични в други системи и регистри, до които отдел „Местни данъци и такси“ има достъп. В тази връзка Общината е публикувала и проект за изменение на Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги. Становища по него се приемат до 24 септември 2025 г. Те могат да бъдат подадени писмено в Центъра за административно обслужване на Общината, на e-mail: obshtina@targovishte.bg, както и чрез Портала за обществени консултации към Министерския съвет.

Подробна информация за попълването на декларациите може да бъде получена от отдел „Местни данъци и такси“, на телефони: 0601 68 684; 0601 68 709; 0601 68 755. Образците са публикувани в уебсайта на Община Търговище.