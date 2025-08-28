Общинският съвет в Свищов прие проекти за благоустройство на местност "Паметниците" и на терена зад МБАЛ "Д-р Димитър Павлович"

Общинският съвет в Свищов гласува промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2025 г. и създаване на нови обекти на днешното си редовно заседание. С това бяха приети проекти за благоустройство на местност „Паметниците“ и на терена зад сградата на Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) „Д-р Димитър Павлович“.

Средства в размер на 110 834 лева са предвидени за нуждите на посетителите на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“. Те ще бъдат използвани за създаване на паркоместа за доболничната помощ, необходима настилка и маркировка, както и за подобряване на околното пространство.

Основен ремонт, паркоустройство и благоустройство на местност „Паметниците“ предвижда средства в размер на 40 000 лева. Те са необходими са изготвяне на технически инвестиционен проект за извършване на дейностите. Инвестиционното намерение включва изграждане на съвременна паркова среда с достъпни паркови алеи, осветление, видеонаблюдение, декоративна дървесна растителност и парково обзавеждане с пейки, съдове за отпадъци и др. Основната цел на проекта е засилване на интереса към обекта, популяризиране на културното наследство на община Свищов, както и създаване на привлекателна среда за отдих и разходка.

Решението беше гласувано с 27 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“.