Подробно търсене

Починало е 20-годишното момиче, което скочи от движещ се влак в Клисура, съобщиха от болницата

Кореспондент на БТА в Пловдив Таня Благова
Починало е 20-годишното момиче, което скочи от движещ се влак в Клисура, съобщиха от болницата
Починало е 20-годишното момиче, което скочи от движещ се влак в Клисура, съобщиха от болницата
Снимка: УМБАЛ "Св. Георги" – Пловдив
Пловдив,  
28.08.2025 09:10
 (БТА)

Починало е 20-годишното момиче, което скочи от движещ се влак в Клисура. Това съобщи за БТА Антония Иванова от пресцентъра на Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги“ в Пловдив, където момичето беше настанено с тежки наранявания. 

БТА припомня, че на 26 август, около 13:30 часа, две момичета – на 20 и 21 г., са скочили от движещ се влак в Клисура. Двете момичета е трябвало да слязат в Клисура, но не са успели да отворят вратата на вагона. След като най-накрая са успели, са решили да скочат, но влакът вече е набирал скорост, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Пловдив. 

След инцидента двете момичета бяха настанени в Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Св. Георги" в Пловдив. Оттам съобщиха, че 20-годишното момиче е в много тежко, критично състояние

/МК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:17 на 28.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация