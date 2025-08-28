Починало е 20-годишното момиче, което скочи от движещ се влак в Клисура, съобщиха от болницата

Починало е 20-годишното момиче, което скочи от движещ се влак в Клисура. Това съобщи за БТА Антония Иванова от пресцентъра на Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги“ в Пловдив, където момичето беше настанено с тежки наранявания.

БТА припомня, че на 26 август, около 13:30 часа, две момичета – на 20 и 21 г., са скочили от движещ се влак в Клисура. Двете момичета е трябвало да слязат в Клисура, но не са успели да отворят вратата на вагона. След като най-накрая са успели, са решили да скочат, но влакът вече е набирал скорост, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Пловдив.

След инцидента двете момичета бяха настанени в Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Св. Георги" в Пловдив. Оттам съобщиха, че 20-годишното момиче е в много тежко, критично състояние.