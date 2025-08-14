Координация между институциите, информационни кампании и работа с доброволното формирование са сред противопожарните мерки в община Благоевград, казаха за БТА Венцислав Гълъбов – старши експерт „Отбранително-мобилизационна подготовка“ (ОМП) към Община Благоевград и Кирил Кочарков – главен експерт ОМП.

Доброволно формирование „Георги Измирлиев – Македончето“ в Благоевград е създадено преди десет години, като първоначално в него членуват 15 доброволци. От 2021 г. се предприема кампания по набиране на още доброволци, а към момента общият им брой е 35, посочи Венцислав Гълъбов.

Доброволното формирование в общината е изключително добре екипирано и оборудвано, осигурени са защитни облекла, маски, каски, колани, ръкавици, ботуши – всички те отговарят на европейските стандарти, посочи Гълъбов. Наред с това доброволците преминават първоначално, специализирано и текущо обучение, което ги прави много добре подготвени, допълни той.

Това се вижда и на терен – често времето за реакция на формированието е под час, в зависимост от отдалечеността на пожара от общинския център Благоевград. Показателно за действията им е фактът, че на територията на общината от няколко години няма големи пожари, те се ограничават още на ниво запалване, допълни Гълъбов. Тази година имаше запалвания в благоевградските села Падеш, Марулево, Селище, Церово, които бяха овладени бързо, посочи той.

Формированието разполага и с високопроходим автомобил, осигурен от Общината, който е оборудван с 300-литров резервоар, имат и моторни пръскачки, маркучи, ранцеви пожарогасители, защото специализираното оборудване е много важно при овладяване на пожари, каза още Венцислав Гълъбов.

Важен фактор при предотвратяване настъпването на сериозен пожар е бързината и ефективността на действие, а Благоевград има сериозен потенциал, посочи Гълъбов.

Важно е да се отбележи, че пожар се гаси с вода, отбеляза Венцислав Гълъбов. Той каза, че по заповед на общинския кмет Методи Байкушев се извършва проверка на всички водоеми по селата в общината, които съществуват още от миналото, за да се оцени тяхното състояние. С частните собственици на водоеми има постигната договореност в случай на пожар да се ползва вода от тези водоеми. Изготвен е и доклад за изоставени водоеми, за които ще се планират средства за ремонт, допълни Гълъбов. Проверка се прави и на подстъпите до водоемите, като там, където е констатирано, че са разрушени или има нужда от ремонт, се извършват необходимите дейности, каза още експертът.

По време на пожароопасния сезон има денонощно дежурни служители с водоноски, които да могат да реагират веднага, посочи Венцислав Гълъбов.

Отделно се работи и по посока превенция, допълни той. Сред дейностите са информационни кампании сред малките населени места, както и обходи на територията на общината, извършвани от Общински инспекторат. Такива обходи се извършват и съвместно с други институции, като пожарната служба, посочи гл. експерт Кирил Кочарков. Автомобилите на общинския инспекторат са оборудвани с пожарогасители, така че да могат да реагират бързо, в случай че забележат пожар, допълни той. Наред с това кметствата на всички села на територията на общината са оборудвани с материали за първоначална реакция при пожари – резачки, пръскачки, мотики, лопати, туби с вода.

Има много добра координация между различните институции, които реагират в случай на пожар, подчертаха двамата експерти. Те посочиха, че в борбата с пожарите доброволното формирование към Община Благоевград е оказвало съдействие и при големите пожари в Кочериново, Симитли и Илинденци.