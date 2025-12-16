Шон Пол идва в София през май

Четиринадесет години след първата си среща с българската публика, световната звезда Шон Пол се завръща в България с концерта Rise Jamaica на сцената на Vidas Art Arena, информират организаторите от Fest Team. Събитието е на 13 май 2026 г.

С глобална кариера, обхващаща повече от две десетилетия, турнета в над 120 държави и десетки мултиплатинени хитове, той е безспорно една от най-ярките звезди, излезли от Ямайка на световната сцена, отбелязват организаторите.

Шон Пол Енрикес, както е пълното име на изпълнителя, е роден в Кингстън през 1973 година. Когато е на 24 години, цял свят научва името му с хитовото парче Infiltrate и издига ямайската музика нагоре в класациите. Големият пробив идва през 2000 година, когато издава дебютния си албум Stage One, в който са събрани хитови песни като Deport Them, No Bligh и Hot Gal Today, съвместно изпълнение с Mr. Vegas.

Шон Пол се превръща в най-продавания изпълнител на VP Records, базиран в Ню Йорк, който дава път на ямайските продуценти към световния пазар. Любопитен момент от края на 90-те е, когато Шон Пол и Mr. Vegas снимат епизодични роли във филма на американския режисьор и продуцент Хайп Уилямс - Belly (1998). Заедно с DMX пък създават саундтрака към лентата, което вече извежда Шоп Пол отвъд границите на ямайската музика.

Годината е 2001, а Шоп Пол представя реге хита Gimme the Light. На следващата година се появява и Get Busy, част от втория му изключително успешен албум Duty Rock, който успява да разчупи стереотипите за денсхол музиката. Dutty Rock в крайна сметка създава четири хита в Топ 15 на Billboard – включително Like Glue и I'm Still In Love With You f. Sasha, и печели награда „Грами“ за най-добър реге албум. В същия период Шон Пол работи с Бионсe по Baby Boy, с Блу Кантрел по Breathe и с Бъста Раймс по Make it Clap.

Шон Пол е носител на ордена за отличие от правителството на Ямайка за приноса си към националната култура.

