Община Болярово започна записването за дърва за огрев за домакинствата
Община Болярово започна записването за дърва за огрев на преференциални цени за жителите си. Мярката е в подкрепа на домакинствата преди отоплителния сезон, съобщиха от общинската администрация.
Всеки жител може да заяви до десет куб.м дърва, като цената е 50 лв. с ДДС на кубик за количества до пет кубика и 60 лв. с ДДС за количества между шест и десет кубика. Плащането се извършва на касата в Информационния център на общината.
Крайният срок за записване и заплащане е 30 септември. От общинската управа призовават гражданите да се възползват своевременно от предоставената възможност.
На заседанието си през юни общинските съветници гласуваха безвъзмездно осигуряване по осем куб.м дърва за огрев за всички практикуващи лекари и стоматолози на територията на общината, както и по три куб. м за военноинвалидите.
/НН/
