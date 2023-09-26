Местна коалиция „Свобода“ се явява на изборите във Варна с пълна листа от 51 кандидати за общински съветници

Местната коалиция „Свобода“ (ВМРО-БНД, „Консервативна България“, „Бъдеще за родината“) ще участва на предстоящите избори във Варна с пълна листа от 51 кандидати за общински съветници. Това е посочено в решение на Общинската избирателна комисия, публикувано на сайта ѝ.

Пълният състав на листата е:

1. Генадий Христов Атанасов

2. Венцислав Сивелинов Сивов

3. Велин Велинов Стоянов

4. Петър Димитров Петров

5. Георги Александров Александров

6. Красимир Кирилов Кондов

7. Александра Малинова Власева

8. Тихомир Миладинов Маринов

9. Тодор Желев Тодоров

10. Диана Величкова Вангелова

11. Христина Николаева Христова

12. Албена Димитрова Коцева

13. Георги Кънчев Тодоров

14. Красимир Ганчев Николов

15. Даниела Михова Колева-Димитрова

16. Михаил Валентинов Йотов

17. Александра Радославова Боева

18. Деян Сашев Александров

19. Атанас Петров Атанасов

20. Михаил Желязков Желязков

21. Димитър Атанасов Димитров

22. Самуил Маринов Маринов

23. Пламен Орлинов Роев

24. Милен Петров Атанасов

25. Евгений Александров Александров

26. Мартин Любенов Игнатов

27. Теодора Николаева Иванова

28. Николай Костадинов Туртов

29. Теодора Йорданова Тодорова

30. Моника Димитрова Петрова

31. Димитър Божков Янакиев

32. Магдалена Вескова Колева

33. Марина Иванова Димитрова

34. Веселина Митева Николова

35. Марин Николов Урумов

36. Илиан Иванов Иванов

37. Едуард Емилов Радев

38. Тоня Чавдарова Танкова

39. Радослав Руменов Цонев

40. Тодор Димитров Узунов

41. Илиян Златев Илиев

42. Ивелин Огнянов Жечев

43. Стоян Костадинов Стоянов

44. Димитър Желязков Минев

45. Габриела Златкова Златева

46. Александър Емилов Райчев

47. Милен Миленов Илиев

48. Станислав Любомиров Генов

49. Мартин Евгени Захариев

50. Анжело Анжелов Георгиев

51. Росица Георгиева Димитрова.