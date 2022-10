Луи Томлинсън от One Direction ще има концерт в София на 18 септември 2023 г. Събитието е част от турнето Faith in the Future в повече от 40 европейски града, съобщават организаторите от Fest Team и Live Nation.

С плодовита кариера като вокалист и автор на голяма част от хитовите песни на звездната момчешка група и два солови албума, Луи Томлинсън ще стъпи за първи път на българска сцена.

Миналия месец артистът се завърна към музиката със сингъла Bigger Than Me, първата му нова песен след излизането на дебютния солов албум Walls, продаден в милионни тиражи през 2020 г. Bigger Than Me вече завзема радиостанциите на Острова и се насочва към американските чартове.

По новия албум Faith In The Future, който излиза официално на 11 ноември, той работи с известни имена като Роб Харви, Майк Кроси (The 1975, Wolf Alice), Дан Греч (The Killers, The Vaccines, Halsey), Джо Крос (Courteeners) и Hurts frontman Theo Hutchcraft. Луи Томлинсъ записва албума с една основна цел - да създаде колекция от песни, подходящи за изпълнения на живо - задача, с която той се справя повече от добре.

През 2021 г. Луи Томлинсън е вписан в Книгата на рекордите на Гинес за счупване на рекорда за най-много излъчвания на живо за концерт на солов изпълнител от мъжки пол. Луи Томлинсън е домакин на едно от най-големите концертни събития, провеждани някога на живо, с продадени над 160 000 билета на фенове в над 110 държави и събра средства за няколко важни благотворителни организации и екипи, засегнати от пандемията.