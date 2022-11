Певецът Луи Томлинсън издаде втория си самостоятелен албум "Faith in the Future", съобщи ЮПИ.

"Албумът "Faith In The Future" най-накрая излезе! Той означава всичко за мен - написа певецът в Инстаграм. - Огромно благодаря на всички, работили по него и очевидно и на вас фенове! Нямам търпение да изпълня тези песни на турне."

Сред песните в албума са "Bigger Than Me", "Out of My System" и "Silver Tongues".

Томлинсън планира световно турне през 2023 г. В Северна Америка то започва на 26 май в Ънкасвил, Кънектикът, като ще продължи до 29 юли в Ню Йорк. Европейската му част е насрочена за есента на 2023 г.

Както БТА писа, Луи Томлинсън ще изнесе концерт в София на 18 септември догодина.

Певецът стана известен с групата "Уан дайрекшън". Тя се разпадна през 2015 г. Дебютния си самостоятелен албум "Walls" той издаде през януари 2020 г