Луи Томлинсън започна европейското си турне, в България е на 18 септември

Звездата от One Direction – Луи Томлинсън, идва за пръв път в София на 18 септември в „Арена София“. Гостуването у нас е част от европейското му турне Faith in the Future, по покана на Fest Team и Live Nation.

С успешна кариера като вокалист и автор на повечето хитове на световната сензация One Direction, Луи Томлинсън, който има и два солови албума, вече стартира своето турне, представящо едноименния нов албум в повече от 40 европейски града.

„Хамбург, Германия отбеляза вълнуващото начало на турнето му в ослепителната Barclays Arena в края на миналия месец. Вълнението продължава, а пътуването на Луи и екипа му, ги води през Дания, Норвегия, Унгария, Румъния и още много, докато шоуто достигне и София на 18 септември. Феновете могат да очакват с нетърпение изпълненията на артиста, които включват хитови песни като The Greatest, We Made It, Written All Over Your Face и Night Changes”, разказват от Fest Team.

Британецът се завърна към музиката миналата есен с първия сингъл от албума – Bigger Than Me, който превзе не само радиостанциите, а и класациите. Във Faith In The Future, който официално излезе през ноември 2022, музикантът работи с популярни имена като Роб Харви, Майк Кроси, (The 1975, Wolf Alice), Дан Греч (The Killers, The Vaccines, Halsey), Нико Ребчър (Alice Merton), Джо Крос (Courteeners) и Тео Хъчкрафт, фронтменът на Hurts. С този албум младият артист цели да създаде колекция от песни, създадени основно да бъдат изпълнявани на концерти на живо.

Сред всички модерни технически заявки и допълнителни екстри, в специалните изисквания на артиста, е и желанието на екипа да се отдаде на заслужено пица парти веднага след шоуто. Изглежда, че и Луи споделя универсалната любов към пицата, въпреки звездния си начин на живот, коментират от Fest Team.

/ДД