Областният управител на Пловдив и швейцарският посланик обсъдиха нови възможности за сътрудничество

Областният управител на Пловдив проф. Христина Янчева се срещна с новоназначения посланик на Швейцария в България Пиер Хагман, съобщиха от пресцентъра на Областната администрация.

В разговора са обсъдени възможностите за засилване на сътрудничеството между Пловдивска област и Швейцария в сферата на бизнеса и икономиката, науката и иновациите, образованието и културния обмен.

Пловдивска област е един от водещите региони на България със стратегическо разположение в Централна Южна Европа, е представила областта Янчева. „Със своето население над 660 хиляди души и разнообразен икономически профил, областта е притегателен център за инвестиции, културен обмен и научно сътрудничество. Икономиката на региона се опира на силно развита индустрия, която е концентрирана в "Тракия икономическа зона" – една от най-големите и бързо развиващи се в Югоизточна Европа. В нея успешно оперират международни компании, включително швейцарски инвеститори като ABB и Liebherr. Това е доказателство за стабилната бизнес среда и възможностите за разширяване на двустранното партньорство“, коментира Христина Янчева, цитирана в съобщението.

Като част от силните страни на областта тя е посочила развитото земеделие и хранително-вкусовата промишленост, които имат успешна пазарна реализация в Европа. „Пловдивският регион е и сериозен научен център, с университети и институти, които развиват биотехнологии, медицина, аграрни науки и информационни технологии“, допълни още областният управител Янчева.

Посланик Пиер Хагман заяви, че България и Швейцария поддържат активен диалог и имат традиционно добри и ползотворни двустранни отношения. Той посочи като пример швейцарско-български програми за сътрудничество, които от тази година влязоха в нова фаза (2024-2029). Те обхващат финансиране на проекти, свързани с гражданска ангажираност, прозрачността, околна среда и борба с корупцията. Успешно се прилага у нас Швейцарско-българската програма за сътрудничество, част от което са и достиженията на Института по компютърни науки, изкуствен интелект и технологии – INSAIT, който е пример за ползотворното сътрудничество между България и Швейцария в областта на технологиите.

Посланикът на Швейцария е отправил специални поздравления към проф. Янчева като участник в създаването на Центъра за чисти технологии и ресурсна ефективност на биомаса към Аграрния университет в Пловдив и привличането на проф. Петър Мандалиев като негов ръководител. Вчера той е посетил центъра и се е запознал с неговата работа. Само месеци след създаването му центърът има свои практически разработки, които вече се прилагат и подобряват екологичната среда, се посочва в съобщението.

Преди дни посланик Пиер Хагман откри форум, на който бяха представени основните дейности на новата програма за развитие и надграждане на дуалната система на обучение в страната „Домино 2“.