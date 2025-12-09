Подробно търсене

До края на следващата година България трябва да има функциониращ дигитален портфейл, каза министър Валентин Мундров

Анита Иванова
Снимка: Министерство на електронното управление
София ,  
09.12.2025 14:34
 (БТА)

До края на следващата година България трябва да има функциониращ дигитален портфейл – това е и мой личен приоритет, каза министърът на електронното управление Валентин Мундров. Той проведе работна среща с представители на сектора на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), на която представи актуалното развитие на националната система за киберсигурност, предназначена да гарантира надеждната защита на информационно-комуникационната инфраструктура на държавната администрация, съобщиха от пресцентъра на Министерството на електронното управление (МЕУ). 

„Очаквам, че с подкрепата на бизнеса и на „Информационно обслужване“ АД ще вървим в посока към дигитален портфейл и ще наваксаме изоставането", отбеляза още министър Мундров. 

Той подчерта, че в основата на устойчивата киберзащита стоят компетенциите и експертизата, като бизнесът е естествен и надежден партньор на институциите. „По този начин се упражнява и взаимен контрол – това е пътят към коригиране на слабостите, постигане на пълна прозрачност и прекъсване на практики, наблюдавани в миналото при предишни управления на МЕУ“, заяви министърът. Той беше категоричен, че министерството трябва да се освободи от наследените непрозрачни практики и да гарантира открити процедури без секретни поръчки, се посочва още в прессъобщението.

По време на срещата страните се обединиха около необходимостта от надграждане на вече изпратения от МЕУ документ, свързан с гарантиране на споразумение за ниво на услугата (SLA). Документът определя параметрите на предоставяните услуги, нивата на обслужване, отговорностите, както и процедурите за управление и наблюдение на киберсигурността. Той трябва да бъде финализиран до петък и да се използва от всички структури в държавната администрация.

Представителите на ИТ бранша посочиха, че регулярните срещи с министъра са важен знак за открит диалог и конструктивна комуникация. Те изтъкнаха, че липсата на достатъчна информация е била сериозен проблем в миналото и приветстваха усилията на МЕУ за прозрачност и публичност на процедурите.
От своя страна министър Мундров подчерта, че правителството е отворено към бизнеса, а сътрудничеството е ключът към защита интересите на държавата. Той отбеляза, че технологиите се развиват изключително бързо и държавата трябва да бъде адаптивна спрямо динамиката на киберсигурността. Министърът оцени високо потенциала и професионализма на българските компании, които предоставят висококачествени услуги, и призова за продължаване на съвместната работа.

В срещата с представителите на българските ИТ организации участваха още заместник-министърът на електронното управление Александър Йоловски, изпълнителният директор на „Информационно обслужване АД” Ивайло Филипов и националният координатор по киберсигурност Симеон Кърцелянски.

България изгражда централизирана национална система за киберсигурност, която ще гарантира националната сигурност и суверенитета на данните. Това каза министърът на електронното управление Валентин Мундров на среща с еврокомисаря за стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите Екатерина Захариева в Брюксел на 5 декември тази година.

На Срещата на върха по цифров суверенитет, която се проведе в Берлин, министър Мундров отбеляза, че в „днешната нестабилна геополитическа обстановка цифровият суверенитет на Европейския съюз е от съществено значение не само за сигурността, но и за осигуряването на икономически и социален просперитет".

