Турция подписа 20-годишно споразумение за покупка за втечнен природен газ от САЩ

Турция подписа 20-годишно споразумение с търговската компания "Мъркюриа" (Mercuria) за покупка на втечнен природен газ (LNG) от САЩ, съобщи днес турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар в момент когато американският президент Доналд Тръмп оказва натиск върху Европа да спре енергийните покупки от Русия, предаде Ройтерс.

Споразумението идва преди планирана среща между турския президент Реджеп Тайип Ердоган и американския му колега Доналд Тръмп във Вашингтон утре.

Русия е най-големият доставчик на газ на Турция, макар че Анкара диверсифицира източниците си през последните години.

Новото споразумение е едно от няколкото, които страната си осигури този месец преди изтичането тази година на споразумение с Русия за доставка на най-малко 16 милиарда кубически метра газ, отбелязва агенцията. Анкара засега не е договорила нови споразумения за доставки от Русия.

Държавната енергийна компания БОТАШ (BOTAS) подписа новото споразумение в Ню Йорк по време на посещение на Ердоган, като договори годишна доставка на 4 милиарда кубически метра втечнен природен газ за Турция от 2026 г., а общият обем на доставките възлиза на около 70 милиарда кубически метра.

Те ще бъдат осигурени от плаващи терминали в САЩ и съоръжения за регазификация в Турция, Европа и Северна Африка.

БОТАШ също така подписа дългосрочно предварително споразумение за втечнен природен газ с големия австралийски енергиен производител "Woodside Energy", посочи Министерството на енергетиката в съобщение.

Споразумението предвижда доставки на около 5,8 милиарда кубически метра втечнен природен газ за БОТАШ за период от девет години от 2030 г.

Русия е доставила 40 процента от газовия внос на Турция, възлизащ на 52 милиарда кубически метра газ миналата година, а САЩ са били петият по големина доставчик на газ, осигурявайки 10 процента от вноса.