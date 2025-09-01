Десетки хиляди граждани изпълниха улиците на Белград и Нови Сад в памет на 16-те жертви на падналата козирка на жп гарата

Десетки хиляди граждани изпълниха улиците на сръбската столица Белград тази вечер в памет на 16-те загинали на 1 ноември миналата година в северния сръбски град Нови Сад.

Протестът е по повод навършването днес на десет месеца от срутването на козирката на жп гарата в Нови Сад, инцидент, който предизвика масови антиправителствени протести в Сърбия и блокади на средни и висши учебни заведения.

Възпоменателното шествие в Белград премина без скандирания и без знамена, като през цялото време бе охранявано от полицията. Според предварително обявен маршрут множеството се доближи до Пионерския парк в центъра на сръбската столица, където са разположени палатките на привържениците на сръбския президент Александър Вучич. Между двете групи граждани възникна за кратко напрежение, но не се стигна до сблъсъци.

Тази вечер бе организирано възпоменателно събитие и в кампуса на университета в Нови Сад, където бяха прочетени имената на 16-те загиналите миналата година.

„Няма да забравим и няма да се предадем“, бе мотото на събитието, което също като в Белград премина без инциденти. Към протестиращите в Нови Сад се присъединиха и фермери, които и друг път са подкрепяли антиправителствените демонстрации.

Инициативата за протестните маршове тази вечер бе на гимназистите в Сърбия, които миналата есен също блокираха занятията по примера на студентите, поставили под свой контрол сградите на факултетите.

В края на 2024 г., за да прекрати блокадите в средните училища, правителството въведе по-дълга зимна ваканция, и отказа да плаща заплати на учителите, които не влизат в часовете и подкрепят блокадите.

Тази вечер на първа линия на възпоменателното шествие в Белград протестиращите носеха транспарант с надпис "Средношколците помнят".

След трагедията в Нови Сад миналата година вълна от социално недоволство обхвана цялата страна. Студентите блокираха над 60 факултети в Сърбия и оглавиха вече възникналите спонтанно протести, обвинявайки правителството и президента Александър Вучич в корупция и непотизъм при реконструкцията на жп гарата, продължила три години с участието на китайски фирми.

Управляващите отхвърлят обвиненията и твърдят, че опозиционни партии и финансиране от чужбина стоят в основата на протестите, а не обикновени граждани.

На протестите през август, които избухнаха с нова сила, се стигна до сблъсъци между протестиращи и полиция, както и до стотици арестувани демонстранти.

През май т.г. протестиращите за първи път издигнаха искане за произвеждане на предсрочни парламентарни избори, а на многохиляден протест на 28 юни в Белград поставиха ултиматум на правителството до 21:00 ч. местно време да предложи на президента да свика нов вот за членове на Народната скупщина, но ултиматумът бе отхвърлен. Президентът на Сърбия Александър Вучич обяви, че контрапротестиращите студенти, които искат да учат и са против блокадите на факултетите, са победили.

Делото за смъртта на 16-те души и срутилата се козирка в Нови Сад все още не е стигнало до съдебната зала, тъй като разследването, включително срещу двама бивши министри, продължава.