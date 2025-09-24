Премиерът Желязков след среща с Илхам Алиев: Диверсификацията на източниците на доставки на енергия и газ става все по-важна

Диверсификацията на източниците на доставки на електрическа енергия и природен газ става все по-важна. Това заяви премиерът Росен Желязков пред български медии в Ню Йорк след срещата си с президента на Азербайджан Илхам Алиев. Желязков е в САЩ за 80-ата сесия на Общото събрание на ООН.

Министър-председателят обясни, че с Алиев са обсъдили доставките на зелена енергия от Азербайджан, както и че според него изграждането на кабел за доставки под Черно море, който преминава през Грузия, Армения и Турция, става все по-реалистично.

Желязков подчерта, че има потенциал за "увеличаване на доставките на газ от Азербайджан, като в този процес има и други ангажирани страни, например съседните на България държави, и по този начин страната ни се превръща във важен коридор."

Именно по тази причина "отделяме специално внимание на изграждането на съответната инфраструктура", заяви още Желязков.

Също така, премиерът изрази задоволството си от "прекрасните отношения на страната ни с Азербайджан"