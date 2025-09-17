Подробно търсене

ННА: Пенсионирани военни и държавни служители протестират в Бейрут срещу политиката на ливанското правителство

Атанаси Петров
Бейрут,  
17.09.2025 13:33
 (БТА)

Протестиращи запалиха гуми и блокираха пътища в центъра на ливанската столица Бейрут, в близост до централата на партията „Катаиб“, съобщи Ливанската национална информационна агенция (ННА).

Демонстрацията беше организирана от Асоциацията на ветераните от ливанските въоръжени сили, към която в знак на солидарност се присъедини и Асоциацията на държавните служители. Те се противопоставят на икономическата и финансовата политика на правителството.

Движението в района е силно затруднено, като на място има значително присъствие на силите за сигурност. Пенсионирани военни се опитаха да преминат през бариерите към правителствения дворец, а някои подпалиха сухи треви, въпреки призивите за спокойствие, отправени от пенсионирани генерали. Няма данни за сблъсъци с армията или силите за сигурност.

Един от организаторите на протеста призова демонстрантите да се отдръпнат от военните и да избягват конфликти, като напомни, че блокирането на пътища и други подобни действия няма да бъдат толерирани. Накрая протестиращите се отдалечиха от сградата на правителството и от охраняващите я военни. Въпреки това десетки демонстранти останаха на площада пред двореца, развявайки ливански знамена и скандирайки гневни лозунги в защита на правата си.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ННА)

/ДИ/

