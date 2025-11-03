Заподозрян в шпионаж в полза на Русия беше арестуван в Латвия

Властите в Латвия арестуваха гражданин на държава-членка на ЕС и НАТО по подозрение в шпионаж в полза на Русия, предаде ДПА.

В публикувано изявление латвийската държавна служба за сигурност се казва, че лицето е обвинено в събиране на информация за отбранителния сектор на Латвия, която била предавана на руската военна разузнавателна агенция ГРУ.

По-специално задържаният е събирал на подробности за частната авиационна инфраструктура на Латвия и за присъствието на военни от НАТО в страната.

Властите не са оповестили допълнителна информация за самоличността или пола на заподозрения. Лицето остава в ареста, а разследването продължава, се посочва в изявлението.