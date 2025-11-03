Пътят Пловдив - Раковски е временно затворен заради катастрофа с три автомобила

Катастрофа с три автомобила е възникнала около 12:30 часа на пътя Пловдив - Раковски, в отсечката между селата Калековец и Стряма. По предварителни данни в болница за прегледи са откарани двама пострадали, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Местопроизшествието е запазено до изчакване на резултатите от медицинските прегледи.

Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през автомагистрала "Тракия".

На 1 ноември моторист загина на пътя Пловдив - Карлово при катастрофа с друг мотор.