Пътят Пловдив - Раковски е временно затворен заради катастрофа с три автомобила

site.btaПътят Пловдив - Раковски е временно затворен заради катастрофа с три автомобила
Катастрофа с три автомобила е възникнала около 12:30 часа на пътя Пловдив - Раковски, в отсечката между селата Калековец и Стряма. По предварителни данни в болница за прегледи са откарани двама пострадали, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.
Местопроизшествието е запазено до изчакване на резултатите от медицинските прегледи.
Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през автомагистрала "Тракия".
На 1 ноември моторист загина на пътя Пловдив - Карлово при катастрофа с друг мотор.
/РИ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина