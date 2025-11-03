АЗЕРТАДЖ: Азербайджан в момента изнася военна продукция за много страни по света, заяви президентът Алиев

В близко бъдеще много азербайджански компании ще произвеждат качествена военна продукция на световно равнище, заяви, цитиран от националната новинарска агенция АЗЕРТАДЖ, президентът на страната Илхам Алиев. Той говори по време на събитие, посветено на 80 години от създаването на Националната академия на науките на Азербайджан.

„По държавна линия също така се провежда работа в това направление, като вече значително разширяваме своите военни възможности чрез местното производство, като в много отношения удовлетворяваме собствените си потребности“, заяви Алиев.

„Вече изнасяме военна продукция в много страни по света“, допълни президентът.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АЗЕРТАДЖ)