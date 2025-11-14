Подробно търсене

Си Цзинпин призова за задълбочаване на китайско-тайландските отношения по време на срещата си с краля на Тайланд

Симеон Томов
Китайският лидер Си Цзинпин и кралят на Тайланд Маха Ваджиралонгкорн по време на официалната церемония по посрещането на тайландския монарх в Пекин (14.11.2025 г.). Снимка: АП/ Tingshu Wang
Пекин ,  
14.11.2025 11:55
 (БТА)

Китайският лидер Си Цзинпин се срещна днес с краля на Тайланд Маха Ваджиралонгкорн, който е на официално посещение в страната. Китайският лидер призова за съвместни усилия за по-нататъшно развитие на съвместна китайско-тайландска общност, която да споделя общо бъдеще, предаде китайската новинарска агенция Синхуа. 

Си заяви, че кралят е избрал да бъде на първа държавна визита именно в Китай. Той акцентира, че Маха Ваджиралонгкорн е и първият тайландски крал, който посещава Китай от установяването на дипломатическите отношения между двете държави, което напълно отразява голямото значение, което се отдава на отношенията между Пекин и Банкок, както и силното приятелство между двете държави, сравнявани с членове на едно общо семейство. 

Си използва повода на визитата, за да изрази съболезнования за смъртта на кралицата майка на Тайланд Сирикит и отбеляза, че тайландското кралско семейство има дългогодишни отношения с Китай и има важен принос за насърчаване на приятелството между двете страни, което Китай дълбоко цени. 

Отбелязвайки, че тази година се навършват 50 години от установяване на дипломатическите отношения и по този начин се отчита "Златен юбилей на китайско-тайландското приятелство", Си заяви, че през изминалия половин век, на фона на постоянно променящата се международно обстановка, Китай и Тайланд винаги са работили заедно и са се подкрепяли взаимно, което е превърнало двете страни в близки приятели и добри партньори. 

Китайският лидер подчерта, че на базата на това историческо ново начало би искал да работи с краля на Тайланд за по-нататъшно развитие на изграждането на китайско-тайландска общност с общо бъдеще през следващите 50 години и двамата да напишат заедно нова глава в приятелството между двете страни.

/ГГ/

В допълнение

