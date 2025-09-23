Подробно търсене

Георги Крумов
Атлетик Билбао не успя да спечели домакинството си на Жирона
Феновете на "Сан Мамес" не успяха да видят победа на любимците си / снимка: AP Photo/Miguel Oses
Билбао,  
23.09.2025 22:17
 (БТА)

Отборът на Атлетик Билбао не успя да победи последния в класирането Жирона и стигна само до равенство 1:1 в мач от шестия кръг на испанското футболно първенство.

На своя стадион "Сан Мамес" домакините се оказаха в ролята на изоставащи още в деветата минута, когато Азедин Унахи даде аванс на Жирона.

Каталунците запазиха преднината си до почивката, но в три минути след подновяването на играта Атлетик изравни чрез Микел Хаурегисар. 

Голът вдъхнови баските и до края на мача играта бе изцяло пред вратата на Жирона, но гостите показаха боен дух и спасиха точката, която е едва втора за тях през кампанията. Билбао е на пето място с 10 точки.

В другия двубой от кръга, игран по същото време, Еспаньол и Валенсия приключиха при 2:2.

Гостите от Валенсия повеждаха на два пъти в резултата. В 15-ата минута точен бе Арно Данжума, а в 62-рата се разписа Уго Дуро, но Еспаньол на два пъти се връщаше. Леандро Кабрера вкара за 1:1 в 59-ата минута, а в шестата минута на продължението на срещата Хави Пуадо донесе точката на "папагалчетата".

Еспаньол е на трето място във временното класиране с 11 точки, на четири зад лидера Реал Мадрид, който по-късно днес гостува на Леванте.

Валенсия е на девета позиция с 8 точки.

 

Първенство на Испания по футбол, мачове от шестия кръг:

Атлетик Билбао - Жирона             1:1
Еспаньол - Валенсия                 2:2

по-късно днес:
Леванте - Реал Мадрид
Севиля - Виляреал

в сряда:
Хетафе - Алавес
Атлетико Мадрид - Райо Валекано
Реал Сосиедад - Майорка

в четвъртък:
Осасуна - Елче
Реал Овиедо - Барселона

от 27 август:
Селта Виго - Бетис                  1:1

В класирането води Реал Мадрид с 15 точки, пред Барселона с 13, Еспаньол с 11, Виляреал с 10, Атлетик Билбао с 10 и други.

/ГК/

