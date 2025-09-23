Атлетик Билбао не успя да спечели домакинството си на Жирона

Отборът на Атлетик Билбао не успя да победи последния в класирането Жирона и стигна само до равенство 1:1 в мач от шестия кръг на испанското футболно първенство.

На своя стадион "Сан Мамес" домакините се оказаха в ролята на изоставащи още в деветата минута, когато Азедин Унахи даде аванс на Жирона.

Каталунците запазиха преднината си до почивката, но в три минути след подновяването на играта Атлетик изравни чрез Микел Хаурегисар.

Голът вдъхнови баските и до края на мача играта бе изцяло пред вратата на Жирона, но гостите показаха боен дух и спасиха точката, която е едва втора за тях през кампанията. Билбао е на пето място с 10 точки.

В другия двубой от кръга, игран по същото време, Еспаньол и Валенсия приключиха при 2:2.

Гостите от Валенсия повеждаха на два пъти в резултата. В 15-ата минута точен бе Арно Данжума, а в 62-рата се разписа Уго Дуро, но Еспаньол на два пъти се връщаше. Леандро Кабрера вкара за 1:1 в 59-ата минута, а в шестата минута на продължението на срещата Хави Пуадо донесе точката на "папагалчетата".

Еспаньол е на трето място във временното класиране с 11 точки, на четири зад лидера Реал Мадрид, който по-късно днес гостува на Леванте.

Валенсия е на девета позиция с 8 точки.

Първенство на Испания по футбол, мачове от шестия кръг: Атлетик Билбао - Жирона 1:1 Еспаньол - Валенсия 2:2 по-късно днес: Леванте - Реал Мадрид Севиля - Виляреал в сряда: Хетафе - Алавес Атлетико Мадрид - Райо Валекано Реал Сосиедад - Майорка в четвъртък: Осасуна - Елче Реал Овиедо - Барселона от 27 август: Селта Виго - Бетис 1:1 В класирането води Реал Мадрид с 15 точки, пред Барселона с 13, Еспаньол с 11, Виляреал с 10, Атлетик Билбао с 10 и други.