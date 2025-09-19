"Със сигурност трябва да привлечем още един висок играч, който ще е чужденец", каза треньорът на Черно море Тича Васил Евтимов

Изказване на треньора на Черно море Тича Васил Евтимов след финала на приятелския турнир по баскетбол между варненския тим и Спартак Плевен, завършил 85:75 за "моряците".

Васил Евтимов (треньор на Черно море Тича) – „От една страна ми се искаше да направим може би още една контрола, но просто така се стекоха обстоятелствата, че не успяхме да направим още една проверка с нито един отбор от НБЛ. Това са нашите контроли, доволен съм, нямаме нито една загуба. Днес ни беше най-трудният мач. Искам да поздравя Спартак Плевен, защото наистина и те играха много добре. Въпреки че имаха трима или четирима играчи, които бяха контузени, бяха принудени да играят със седем човека. Стана интересен мач. Мисля, че тази година с тях битката ще бъде винаги на топ ниво, както е била и през предишните години. Според мен стана интересен турнир. Успяхме да покажем нашето лице на нашите фенове. Те вече придобиха някакво впечатление как ще изглежда отборът.

На този етап искам да кажа, че селекцията също не е завършила. Със сигурност трябва да привлечем още един висок играч, защото знаете, че се разделихме с един от американците (бел.авт. Сам Фриймън), той просто не беше готов. 100 процента играчът ще бъде чужденец. Просто трябва да намерим правилния играч, който наистина да пасне на отбора и да може да ни помогне.

Ако наистина гледате статистиката – най-добрата ни част беше първата, след това вкарахме по-малко точки, третата част – още по-малко, четвъртата най-малко. Това значи, че имаме между 18 и 20 минути баскетбол в краката към този момент. Аз им казах, че това е съвсем нормално. Все пак работим от 18 дена, някои дойдоха и след това. По-голямата част от отбора се събрахме на 1 септември, ние сме може би отборът, който започна най-късно подготовката. Казах им, че на този етап това, което виждам, тяхната физическа форма – съм доволен. Така че в следващите осем дена трябва да подобрим нашата физика, за да можем когато дойде мачът за Суперкупата другата неделя да изглеждаме като отбор, който може да се противопостави поне 25 минути срещу Рилски спортист, защото те са започнали подготовка на 12 август, ако не се лъжа. Те са с три седмици преди нас, имат много голямо предимство в това, но те имат други планове – играят квалификации за шампионската лига, така ме няма как да им се сърдим за това. Просто трябва да направим възможно най-добрата подготовка, която можем през следващите осем дни за този мач.

Съвсем рано е да направя оценка на отбора, тъй като някои от играчите, за чужденците говоря най-вече, виждам ги за първи път, за първи път ще играят за мен. Ясно ми е какво ще очаквам от българите. Няма какво да коментирам Венци Петков, може би един от най-опитните играчи в България. Той ще пасне на отбора, заедно с Николай Стоянов, който е капитан. Опитът чужденците ще го черпят от тях, защото все пак и те са с една идея по-млади от тях. Разбира се, и Георги Боянов - не е тайна за никой, че и той ще бъде лидер за отбора. Още сме в началото на подготовката, момчетата все още се опознават, просто ни трябва малко време да се сработим, но мисля, че работим в правилната посока и се надявам атмосферата да остане, каквато е досега, а тя наистина е добра. Химията трябва просто да дойде от само себе си.

Да, разбира се, че се работи по-добре със селекция, която си я направил ти. Миналата година пристигнах в момент, в който не бях избрал аз играчите. Въпреки че привлякох трима играчи, направихме необходимите смени, за да тръгне отбора към победи. Наистина се чувствам по-добре, когато прецениш кои играчи искат да играят за теб. Когато си треньор преценяваш кои играчи наистина искат да играят за теб. И един треньор иска някои от играчите да играят за него. И когато имаш тази опция да си избереш собствените играчи, според мен, това е много голям плюс. Така че съм благодарен на всички, които приеха тази възможност да играят за нас и да бъдат част от Черно море Тича тази година."