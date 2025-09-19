Баскетболната суперзвезда ЛеБрон Джеймс: "Определено се подготвям за края на кариерата ми"

Баскетболната суперзвезда ЛеБрон Джеймс продължава да се колебае да прогнозира точен план за края на професионалната си състезателна кариера.

"Няма да играя още 23 години, това е дяволски сигурно. И няма да играя още 10", заяви 40-годишният Джемис при участие в подкаста 360 With Speedy.

"Определено се подготвям за края на кариерата ми, но все още не съм стигнал дотам", добави четирикратният шампион в Националната баскетболна лига (НБА) и ветеран с 22 сезона в лигата.

Подготвяйки се за 23-тия си сезон в НБА, откакто беше избран с първия избор в драфта през 2003 година, сезон 2025/2026 ще бъде осмият му с Лос Анджелис Лейкърс, след 11 години с Кливланд Кавалиърс и четири с Маями Хийт.

През миналия сезон ЛеБрон Джеймс записа средно 24.5 точки, 8.0 асистенции, 7.9 борби и 1.1 откраднати топки.