Баскетболната суперзвезда ЛеБрон Джеймс: "Определено се подготвям за края на кариерата ми"

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Mark J. Terrill, File
19.09.2025 11:24
 (БТА)

Баскетболната суперзвезда ЛеБрон Джеймс продължава да се колебае да прогнозира точен план за края на професионалната си състезателна кариера.

"Няма да играя още 23 години, това е дяволски сигурно. И няма да играя още 10", заяви 40-годишният Джемис при участие в подкаста 360 With Speedy.

"Определено се подготвям за края на кариерата ми, но все още не съм стигнал дотам", добави четирикратният шампион в Националната баскетболна лига (НБА) и ветеран с 22 сезона в лигата.

Подготвяйки се за 23-тия си сезон в НБА, откакто беше избран с първия избор в драфта през 2003 година, сезон 2025/2026 ще бъде осмият му с Лос Анджелис Лейкърс, след 11 години с Кливланд Кавалиърс и четири с Маями Хийт.

През миналия сезон ЛеБрон Джеймс записа средно 24.5 точки, 8.0 асистенции, 7.9 борби и 1.1 откраднати топки.

/КМ/

