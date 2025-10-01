Звездата ЛеБрон Джеймс пропусна първата тренировка на Лос Анджелис Лейкърс

site.btaЗвездата ЛеБрон Джеймс пропусна първата тренировка на Лос Анджелис Лейкърс
ЛеБрон Джеймс пропусна първата тренировка на баскетболния Лос Анджелис Лейкърс от подготвителния лагер на тима поради лека контузия, съобщи агенция АП.
Джеймс има "леко раздразнение на нерва в седалищния мускул", уточни треньорът Джей Джей Редик след заниманието в тренировъчния комплекс на Лейкърс.
Той ще стане първият играч в историята на НБА, играл 23 сезона, когато Лос Анджелис Лейкърс открие редовния сезон на 21 октомври срещу Голдън Стейт. Именно този мач е целта за Джеймс и Лейкърс, които ще работят заедно, за да се справят с натоварването на 40-годишната суперзвезда срещу контузии и умора, особено по време на тренировъчния лагер.
ЛеБрон Джеймс беше избран във втория отбор на Националната баскетболна асоциация през миналата година, след като постигна средно по 24.4 точки, 8.2 асистенции и 7.8 борби, като същевременно остана до голяма степен здрав и игра в 70 мача.
Редик подчерта, че Лейкърс искат да запазят Джеймс възможно най-дълго в добро здравословно състояние през целия сезон, с цел да бъдат подготвени за плейофите.
/КМ/
