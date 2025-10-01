Подробно търсене

Звездата ЛеБрон Джеймс пропусна първата тренировка на Лос Анджелис Лейкърс

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Jae C. Hong
Ел Сегундо, Калифорния,  
01.10.2025 12:05
 (БТА)

ЛеБрон Джеймс пропусна първата тренировка на баскетболния Лос Анджелис Лейкърс от подготвителния лагер на тима поради лека контузия, съобщи агенция АП.

Джеймс има "леко раздразнение на нерва в седалищния мускул", уточни треньорът Джей Джей Редик след заниманието в тренировъчния комплекс на Лейкърс.

Той ще стане първият играч в историята на НБА, играл 23 сезона, когато Лос Анджелис Лейкърс открие редовния сезон на 21 октомври срещу Голдън Стейт. Именно този мач е целта за Джеймс и Лейкърс, които ще работят заедно, за да се справят с натоварването на 40-годишната суперзвезда срещу контузии и умора, особено по време на тренировъчния лагер.

ЛеБрон Джеймс беше избран във втория отбор на Националната баскетболна асоциация през миналата година, след като постигна средно по 24.4 точки, 8.2 асистенции и 7.8 борби, като същевременно остана до голяма степен здрав и игра в 70 мача.

Редик подчерта, че Лейкърс искат да запазят Джеймс възможно най-дълго в добро здравословно състояние през целия сезон, с цел да бъдат подготвени за плейофите.

