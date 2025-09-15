Изпълнителният директор на Байер Леверкузен нарече назначението на Ерик тен Хаг "грешка" и го е яд за загубените точки

Изпълнителният директор на Байер Леверкузен Фернандо Каро заяви, че клубът не е имал друга алтернатива, освен да уволни треньора Ерик тен Хаг след само два мача в Бундеслигата, съобщава ДПА. Нидерландският специалист бе назначен през лятото и уволнен след загуба и равенство в първенството.

"Поправихме грешката, която направихме при назначаването му. Ерик има своите силни страни, но не беше правилният момент. Не се получи", каза Каро пред телевизионното шоу на "Билд" в неделя.

"Определено мога да кажа, че това беше грешка от наша страна. Но нещо такова може да се случи. Всеки който работи с хора го знае. Досадно е, но и нормално", каза още директорът. "Не е лошо. Когато направиш грешка, можеш да реагираш", каза още той.

Уволнението на Тен Хаг бе най-ранната смяна в историята на Бундислегата. Леверкузен назначи за негов заместник Каспер Хюлманд, който направи дебют с победа срещу Айнтрахт Франкфурт с 3:1 в петък.

"Успехът срещу Франкфурт бе много радодостен и даде на тима енергия. Но все още ме е яд за петте точки, които загубихме в първите две срещи", категоричен е Каро.