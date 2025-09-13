Подробно търсене

Първа победа за Спартак (Варна) през сезона в efbet Лига

Атанас Василев
БТА, Варна (13 септември 2025) На стадион "Спартак" във Варна се играе среща от 8-ия кръг на efbet Лига между отборите на Спартак 1918 Варна и Арда (Кърджали).Снимка: кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков (ПК)
София,  
13.09.2025 19:40
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 8-ия кръг в Първа лига:
Спартак (Варна) - Арда (Кърджали)       3:0 (1:0)
Голмайстори: 1:0 Даниел Иванов 40, 2:0 Фернандо Коуто 71, 3:0 Даниел Халачев 90+5

по-късно днес:
ЦСКА (София) - Септември (София)

В неделя:
Локомотив (Пловдив) - Лудогорец (Разград)
Локомотив (София) - Левски

В понеделник:
ЦСКА 1948 (Сф) - Славия
Черно море (Варна) - Добруджа 1919 (Добрич)

от петък:
Берое (Стара Загора) - Ботев (Враца)	2:0 (0:0)
Голмайстори: 1:0 Алберто Салидо 71, 2:0 Кайо Лопес 85

Ботев (Пловдив) - Монтана               0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Филип Ежике 72

    Класиране:
 1. Лудогорец           6   5  1  0  13:2  16 точки  
 2. Левски              6   5  1  0  13:2  16 
 3. Локомотив Пловдив   7   4  3  0   8:4  15 
 4. ЦСКА 1948           7   4  1  2   9:7  13
 5. Черно море          7   3  3  1  11:5  12 
 6. Монтана             8   3  2  3   6:11 11
 7. Локомотив София     7   2  4  1   6:3  10
 8. Ботев Враца         8   2  4  2   6:6  10
 9. Берое               7   2  3  2   9:11  9
10. Спартак Варна       8   1  4  3   8:9   7
11. Септември София     7   2  0  5   7:15  6 
12. Арда Кърджали       7   1  3  3   8:9   6
13. Добруджа            7   2  0  5   6:10  6 
14. Славия              7   1  2  4   8:13  5
15. ЦСКА                6   0  4  2   4:6   4
16. Ботев Пловдив       7   1  1  5   5:13  4

/АВ/

Към 21:00 на 13.09.2025 Новините от днес

