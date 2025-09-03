Ханс-Йоахим Вацке остава говорител на Германската футболна лига

Изпълнителният директор на Борусия Дортмунд Ханс-Йоахим Вацке ще остане говорител на Германската футболна лига (ДФЛ). Изборът на 66-годишния ръководител беше потвърден единодушно от представителите на 36-те клуба от Бундеслигата и втора дивизия по време на общото събрание на Лигата в Берлин в сряда. Кандидатурата на Вацке беше единствена.

В съответствие с устава, той ще продължи да бъде председател на надзорния съвет на ДФЛ за нов мандат от четири години.

"Приемам номинацията и ви благодаря много за доверието", заяви Вацке.

Той ще се оттегли от поста си на изпълнителен директор на Дортмунд и ще се кандидатира за президент по време на общото събрание на клуба през ноември.

Йоахим Вацке е и вицепрезидент на Германската футболна федерация и член на изпълнителния комитет на УЕФА.