Подробно търсене

Ханс-Йоахим Вацке остава говорител на Германската футболна лига

Асен Даскалов
Ханс-Йоахим Вацке остава говорител на Германската футболна лига
Ханс-Йоахим Вацке остава говорител на Германската футболна лига
AP Photo: Martin Meissner, FIle
Берлин,  
03.09.2025 15:00
 (БТА)

Изпълнителният директор на Борусия Дортмунд Ханс-Йоахим Вацке ще остане говорител на Германската футболна лига (ДФЛ). Изборът на 66-годишния ръководител беше потвърден единодушно от представителите на 36-те клуба от Бундеслигата и втора дивизия по време на общото събрание на Лигата в Берлин в сряда. Кандидатурата на Вацке беше единствена.

В съответствие с устава, той ще продължи да бъде председател на надзорния съвет на ДФЛ за нов мандат от четири години.

"Приемам номинацията и ви благодаря много за доверието", заяви Вацке.

Той ще се оттегли от поста си на изпълнителен директор на Дортмунд и ще се кандидатира за президент по време на общото събрание на клуба през ноември.

Йоахим Вацке е и вицепрезидент на Германската футболна федерация и член на изпълнителния комитет на УЕФА.

/ГК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:09 на 03.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация