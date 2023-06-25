Сочените и преди началото на сезона фаворити Пламен Христов и Мартин Чой продължават без загуба от началото на сезона в пистовия шампионат на България по мотоциклетизъм.

Пламен Христов от МСК Плевен с мотор "Aprilia" в клас SP 125 и Мартин Чой от Еко BMW моторад МС77 рейсинг тийм с машина BMW във версия Superbike продължават без загуба от началото на сезона в Републиканския шампионат на писта. До момента в първенството, което носи името "Inbet Road racing championship 2023" са минали шест кръга, а днес двамата във въпросния 6-и кръг постигнаха нови победи на летищен комплекс "Долна Митрополия" край Плевен. Останалите победители днес са: в SSP 300 - Геновева Кънева от МК Боляри с "Yamaha", във F 1000 – Валентин Георгиев от МСК Камикадзе рейсинг тийм със "Сузуки" и в клас SSP 600 – Васил Кичуков от АИТ рейсинг тийм с мотоциклет "Yamaha".

В 4-ия кръг на Републиканския шампионат Супермото и от Балканския шампионат в SM Junior 65 победител стана Кристиан Андреев от СБ мото рейсинг тийм с мотор КТМ, а в SM Junior 85 триумфира Полина Иванова от Киппен МХ рейсинг тийм с "Kaвазаки". В клас SM Open първото място е за Славомир Иванов от МСК Плевен с КТМ. Другите победи са за Живко Иванов от Елхово при машините в клас SM S3 , и в SM Formula Владислав Димитров от МСК Плевен с "Husqvarna".

Резултати от 6-ия кръг на Републиканския ни шампионат писта:

SP 125: 1. Пламен Христов (МСК Плевен с Aprilia), 2. Георги Чолаков (ПСК Хела мотор спорт с Aprilia), 3. Боян Петров (МСК Плевен с Aprilia) SSP 300: 1. Геновева Кънева (МК Боляри с Yamaha), 2. Мартин Найденов (СБ мото рейсинг тийм с Kawasaki), 3. Румен Димитров (СБ мото рейсинг тийм с Yamaha) F 1000: 1. Валентин Георгиев (МСК Камикадзе със Сузуки), 2. Пламен Бонев (МК Боляри с BMW), 3. Михаил Атанасов (МК Боляри с BMW) SSP 600: 1. Васил Кичуков (АИТ рейсинг тийм с Yamaha), 2. Аксел Исмаил (Байк билд с Yamaha), 3. Тодор Николов (СБ мото рейсинг с Yamaha) SSP 600 Rookie: 1. Тодор Николов (СБ мото рейсинг тийм с Yamaha), 2. Кристиан Георгиев (МСК Камикадзе с Yamaha), 3. Митко Митков (Хела мотор спорт с Triumph) S 600: 1. Светослав Александров (МК Боляри с Yamaha), 2. Мария-Луиза Раева (МК Боляри с Yamaha), 3. Албен Мераджов (Въжаров тийм с Honda) Superbike: 1. Мартин Чой (Еко BMW моторад МС77 рейсинг тийм с BMW), 2. Димитър Митов (МК Боляри с BMW), 3. Цветелин Пенчев (МК Боляри с Yamaha) Superbike Rookie: 1. Цветелин Пенчев (МК Боляри с Yamaha), 2. Иван Събев (МК Боляри със Сузуки), 3. Цветомир Петев (МК Боляри с BMW)

Резултати от 4-ия кръг на Републиканския ни шампионат Супермото:

SM Junior 65: 1. Кристиан Андреев (СБ мото рейсинг тийм с КТМ), 2. Марк Сабо (Румъния с Husqvarna), 3. Божидар Иванов (Киппен МХ с Kawasaki) SM Junior 85: 1. Полина Иванова (Киппен МХ с Kawasaki), 2. Марк Лука Йовита (Румъния с Husqvarna), 3. Стефан Драганов (АИТ рейсинг тийм с Husqvarna) SM Open: 1. Славомир Иванов (МСК Плевен с КТМ), 2. Людмил Александров (СК Тони МХ с Yamaha), 3. Цветомир Радоев (Хела мотор спорт с КТМ) SM S3: 1. Живко Иванов (Елхово с КТМ), 2. Атанас Леков (Киппен МХ с Kawasaki), 3. Никола Досев (НСА с КТМ) SM Formula: 1. Владислав Димитров (Плевен с Husqvarna), 2. Бисер Асенов (НСА с Kawasaki)