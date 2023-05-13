Маурисио Почетино ще бъде новият старши треньор на Челси

Аржентинецът Маурисио Почетино ще бъде новият мениджър на Челси. Това съобщи уважаваният италиански журналист Фабрицио Романо.

Почетино е постигнал пълно съгласие за договора си с ръководството на "сините" и собственика Тод Бьоли относно дългосрочна сделка. Контрактът ще бъде подписан в близките дни, след което бившият футболист ще бъде представен официално.

За последно 51-годишният Почетино бе начело на френския Пари Сен Жермен. В кариерата си той е водил още отборите на Еспаньол, Саутхямптън и Тотнъм. Най-големия си успех специалистът постигна с "шпорите", с които през 2019 година игра във финала на Шампионската лига.

Почетино ще заеме новата си длъжност от юни, когато ще замени временния наставник Франк Лампард.