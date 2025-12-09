Джейми Кларк спечели големия международен снукър турнир в София

site.btaДжейми Кларк спечели големия международен снукър турнир в София
Уелсецът Джейми Кларк спечели големия международен турнир по снукър от сериите Q Tour, проведен в софийската Национална снукър академия. За трети пореден състезателен сезон България получи правото да домакинства във формата, който служи като официален квалификационен цикъл на Световната професионална билярд и снукър асоциация, предоставящ шанс на играчите да придобият професионален статут и да се съревновават с големите звезди като Рони О’Съливан и Джъд Тръмп.
Кларк победи с 4:2 във финала Стюарт Карингтън и получи трофея си лично от председателя на Българската снукър федерация Олег Велинов.
Уелсецът, който изпадна от Световния снукър тур в края на миналия сезон, взе втора поредна титла в сериите след триумфа си в Northern Snooker Centre в Лийдс миналия месец.
С успеха в българската столица Кларк се изкачи на върха в ранглистата на Q Tour Europe, изпреварвайки досегашния лидер Питър Лайнс, който отпадна на четвъртфиналите в София, като вече има аванс на върха от 4380 точки при оставащи само два турнира от редовния сезон.
/ДВ/
