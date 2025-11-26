Наполи отдаде почит на Диего Марадона на петата годишнина от смъртта на аржентинеца

site.btaНаполи отдаде почит на Диего Марадона на петата годишнина от смъртта на аржентинеца
Привържениците на Наполи отдадоха почит на легендарния футболист Диего Марадона на петата годишнина от смъртта му. По време на мача от Шампионската лига срещу Карабах ликът на аржентинеца бе показан на видеостената и целият стадион скандира "Диего, Диего!".
Наполи спечели с 2:0, а в десетата минута на срещата, съобразено с номера на легендата, феновете изпяха рефрена "Има само един Марадона".
Бившият национал и селекционер на Аржентина почина след сърдечен удар на 25 ноември 2020, когато бе на 60-годишна възраст. Това се случи само две седмици след изписването му от болница в Буенос Айрес, където постъпи за премахване на съсиреци.
Марадона изведе Наполи до първите му две титли на Италия през 1987 и 1990, а стадионът в Неапол бе преименуван в негова чест след смъртта му. Аржентинецът е световен шампион от 1986 и е считан от мнозина за най-добрия футболист за всички времена.
