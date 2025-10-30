Международна научна конференция „Наука, образование и иновации в областта на изкуството“ се провежда в Пловдив

Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив откри петото издание на международната научна конференция „Наука, образование и иновации в областта на изкуството“. Двудневният форум има за цел да създаде академична платформа за обмен на идеи и изследвания, обединявайки различни области на знанието и изкуството.

„Тази конференция има амбициозната, но дълбоко смислена цел - да създаде академична среда за учени от различни области на знанието, които да представят и интерпретират еволюционните и революционните процеси в науката и културата, и да споделят своите изследвания, идеи и постижения“, каза в приветствието си проф. д-р Весела Казашка, организатор и ръководител на форума.

Тя посочи, че тази година в международната научна конференция участват утвърдени и млади учени от България и чужбина - представители на Румъния, САЩ и Китай. „Особено ценим активното участие на творци и изследователи от АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, ПУ „Паисий Хилендарски“, НХА - София, НМА - София, Аграрен университет - Пловдив, Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, както и от Нов български университет - София. Тази година в конференцията са регистрирани общо 71 участници“, каза тя.

Според нея международното присъствие и активното участие на млади изследователи доказват, че конференцията изпълнява своята мисия - да интегрира научната общност в едно общо изследователско и образователно пространство, където знанието се споделя свободно, а идеите се превръщат в общо вдъхновение. Посочи, че настоящият форум е организиран с интердисциплинарен подход и включва три тематични панела: „Образование и мениджмънт“; „Музикално и танцово изкуство“ и „Изобразително изкуство и дизайн“. „Синергията между тези области отразява убеждението, че науката и изкуството не са отделни светове, а взаимно се обогатяват и заедно изграждат културната и интелектуалната тъкан на съвременното общество“, добави проф. д-р Казашка.

Тя уточни, че всички доклади ще бъдат рецензирани и публикувани в сборник, а отвореният достъп до научните разработки е още едно доказателство за стремежа на организаторите към прозрачност и споделяне на знанието.

„Благодаря на всички вас, без които тази конференция не би била възможна. Благодаря за творческите и научни прозрения, които ни представяте, за праволинейния път, по който вървите към нови цивилизационни послания“, каза проф. д-р Казашка. Тя изказа благодарност и на колегите, които с пълна отдаденост са се включили в организацията на конференцията и на всички, които са подкрепили идеята и споделят тяхната визия.

Проф. д-р Емилия Константинова, управител на галерия „Димитър Георгиев“, която приветства гостите в качеството си на домакин на днешното събитие каза, че се намират в едно от значимите културни пространства в Пловдив, посветено на съхраняването и представянето на българското изобразително изкуство. „В нейните зали са изложени творби на редица изтъкнати автори, оставили трайна следа не само в националната, но и в европейската художествена история“. Тя подчерта, че посетителите на галерията имат възможност да се докоснат до най-богатата колекция от произведения на художниците, положили основите на движението „Родно изкуство“. „Вдъхновени от идеята да покажат България като неотделима част от европейската културна карта, тези художници се обединяват около обща мисия — да представят младата следосвобожденска държава като равностоен културен партньор на утвърдени европейски нации като Швейцария, Франция, Германия и Италия“, разказа проф. Константинова.

В колекцията на галерия „Димитър Георгиев“ са представени произведения в различни жанрове - натюрморт, пейзаж, маринизъм, акварел, а особено впечатляващ е богатият дял на портретното изкуство, рядко срещан в частните колекции. „Всеки посетител може да открие тук по нещо ново и вълнуващо, независимо от своя художествен опит и вкус“, добави тя.

Ректорът на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ доц. д-р Жан Пехливанов поздрави участниците и официално откри конференцията, която започна с доклада на д-р Ангел Маринов от Аграрен университет-Пловдив. „Своеобразност на филмовия диалог в съпоставка с театралната диалогична реч“.

Сред гостите на конференцията са и изследователи като проф. д-р Виорел Агяна от Букурещ, Румъния – специалист по логопедия, приобщаващо образование и права на детето, и проф. д-р Стела Митева-Динкова, зам.-ректор на АМТИИ и носител на множество награди за интерпретация на класическа китара, създател на сборници с българска китарна музика и активен участник в международни фестивали.

„Петата международна научна конференция „Наука, образование и иновации в областта на изкуството“ е вече традиционно издание на конференция, чието начало поставихме пред 2017 година заедно с проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак. Тогава нашата визия за бъдещето бе една смела мечта, днес вече е реалност и традиция“, каза проф д-р Весела Казашка пред БТА. Тя посочи, че различното на това издание е, че освен всичките 71 участници и гости, които са поканили от различни университети в страната и чужбина, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ излиза извън своята територия и пространство. „За първа година Международната научна конференция се провежда в галерия „Димитър Георгиев“ в град Пловдив - артистично място, което отново е свързано, разбира се, с нашите виждания за изкуство и популяризиране на изкуството“, каза тя и подчерта високата оценка на конференцията, която Фонд „Научни изследвания“ дава, подкрепяйки за пореден път форума.

Никол Манолова от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, която участва за втори път в конференцията, каза пред БТА, че за нея е удоволствие да участва, защото технологиите са една неизменна част от развитието и тяхната интеграция в изкуствата е от първостепенно значение. „Дори моят проект, който реално е в областта на програмирането, подходящо се свързва с тематиката на конференцията, защото е социална платформа за история на изкуството, именно това е едно от направленията на академията - развитието на изобразителното изкуство, на теоретични дисциплини в областта на изкуството и предполага една успешна интеграция на образователни елементи, на теория, както и на дигитална трансформация“, каза студентката.

„Като преподавател в областта на изкуствата, участието ми в петото издание на научната конференция е изключително вълнуващо събитие, защото имам възможността да споделя идеи и да обменя опит с отлични педагози и музиканти. Проучването, върху което се базира доклада ми, представя гледната точка на над 50 преподаватели по класическа китара както от България, така и в световен мащаб и вярвам, че може да послужи като една добра основа за усъвършенстването на учебния процес“, каза пред БТА Йоана Тихолова, участник в конференцията и преподавател в Националното училище за музикално и танцово изкуство (НУМТИ) „Добрин Петков“-Пловдив.

На конференцията бе представена и новата книга „Жените в науката и изкуството. Свобода, талант и съзидание“, която е осма от поредицата, посветена на хората на изкуството и науката. Интервютата са дело на журналистката Ваня Драганова, съставител е проф. д-р Весела Казашка, а редактор – Шинка Дичева.

Форумът, който продължава и утре, има за цел да създаде академична среда за учени от различни области на знанието, които да представят и интерпретират еволюционните и революционните процеси, свързани с науката и културата, както и да споделят научни трудове от различни дисциплини.