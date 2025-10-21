И българската публика предпочете "Черният телефон 2"

"Черният телефон 2" - mродължението на историята, в която Фини ликвидира Похитителя, е най-гледаният филм у нас, сочат обобщените данни от киносалоните. Завръщането на познатите герои в зимния лагер, където се развиваше действието преди четири години, е гледано от 7027 зрители и има 93 408 лева приходи за първите три дни у нас.

На втора позиция е завърналият се отново на екран "Почивката" с познатите герои от "Светът на Ванката". Историята от Слънчев бряг, която се очаква да бъде допълнена през декември с новия филм, е видяна вече от 195 792 зрители и реализира постъпления от 2 461 002 лева от декември миналата година насам.

Третото място е за "Tron: Арес", който е и трети от поредицата "Трон" и директно продължение на продукцията от 2010 година. Забавният и футуристичен филм за достигането на границите на физическия свят и прехвърлянето им е вече втора седмица по екраните, като има 10 958 зрители и 185 800 лева приходи.

Втората премиера от миналия петък -"Божествена бъркотия", е на четвърто място. Филмът на Азиз Ансари с Кеану Рийвс в главната роля, разказващ за ангела Габриел, който се опитва да покаже по интересен начин, че парите не решават всичко, е гледан вече от 2627 зрители и има 39 603 лева приходи.

На пета позиция е екшънът "Битка след битка" на П. Т. Андерсън. Разказът за бивш революционно настроен герой, който е принуден да си припомни уменията, когато дъщеря му и той са заплашени от корумпиран полицейски офицер е вече месец в кината и отчита 21 646 зрители и 313 264 лева приходи.

Шесто място заема третата премиера от миналия уикенд - руската анимация "Непокорната принцеса". Как Кезабор не успява да отвлече принцеса с дракона си, а и тя си намира спасител, са гледали 2375 зрители, а приходите са 30 124 лева.

Четвъртата премиера - комедията "България amore mio", е на седма позиция в топ 10. Преследването на двама агенти от италианското разузнаване, съчетано с пътуването на трима приятели от Чезена до България в началото на 90-те години, е видяно от 1744 зрители и има 26 424 лева приходи.

На осмо място е анимацията "Лошите момчета", която е вече трети месец сред най-гледаните филми у нас. Спасяването на златото на хората, което познатите ни герои постигат в края на своят сблъсък с момичешка банда, има 94 206 зрители и реализира 1 157 879 лева приходи.

На девето място е анимацията "Пати и тайните на Древна Гърция". Приключенията на мишката Пати с нейната необичайна банда, за да спаси града си от бог Посейдон, са гледали 7333 зрители, а приходите от билетите им за трите седмици в кината са 93 429 лева.

Десета позиция е за "Заклинанието 4: Последното причастие", който почти два месеца между най-гледаните заглавия. Паранормалното с Ед и Лорейн Уорън, които се изправят пред мистериозни същества, са споделили вече 101 163 зрители, а приходите са 1 225 227 лева.

Извън първите десет е петата премиера от миналия уикенд - "Джон Вардар срещу Галактиката". Българската анимация с гласовете на обичани актьори е гледана от 766 зрители и има 10 013 лева приходи.

През изминалия уикенд в киносалоните са били общо 35 931 зрители. Миналата година по същото време филми пред големия екран са 100 605 души, като почти 76 000 са избрали "Гунди - легенда за любовта".